بايدن: السلالة دلتا من كورونا تجعل الوضع الوبائى أكثر خطورة

جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن، فى مؤتمر صحفى له، مساء اليوم الجمعة، أن "العلماء أكدوا أن سلالة دلتا من كورونا تهدد الجميع وخصوصا الشباب"، حسبما أفادت قناة "العربية".
وكشفت دراسة بريطانية نُشرت الاثنين الماضى، أن لقاحى فايزر-بيونتيك وأسترازينيكا المضادين لفيروس كورونا، يوفران حماية قوية ضد سلالة دلتا التى أصبحت منتشرة بشكل كبير مؤخرا فى بريطانيا.
وقررت هيئة الصحة العامة فى بريطانيا أن لقاح "فايزر-بيونتيك" الكامل بجرعتين يوفر حماية بنسبة 96 بالمائة، ضد الأعراض الخطيرة للمرض وأن لقاح أسترازينيكا يوفر حماية بنسبة 92 بالمائة ضد الأعراض الخطيرة، وفقا لما جاء على الموقع الإلكترونى لهيئة الصحة العامة البريطانية.
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