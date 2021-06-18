كندا تمدد قيود إغلاق الحدود أمام السفر غير الضرورى حتى 21 يوليو

جدة - نرمين السيد - وقال وزير السلامة العامة الكندى، بيل بلير، فى تغريدة اليوم عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن كندا تمدد قيود السفر على السفر الدولى غير الضرورى حتى 21 يوليو 2021.
وأضاف بلير أن الحكومة الكندية تخطط لاتخاذ إجراءات للكنديين الذين تم تطعيمهم بالكامل باللقاح المضاد لفيروس كورونا، وغيرهم ممن تم إعفاؤهم حاليا من قيود دخول كندا.
وتشمل قائمة المسافرين المعفيين، المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين وأفراد أسرهم وحاملى تصاريح العمل وبعض الطلاب الدوليين وبعض المقيمين الدائمين المعتمدين.
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