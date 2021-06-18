طيران الإمارات توسع خدماتها لتلبية طلبات السفر مع دخول الإجازات الصيفية، أوشكت اختبارات نهاية العام، والتي تبدأ معها الإجازات الصيفية، لذا تزداد رحلات الطيران إلى دول متعددة سواء للمقيمين أو المواطنين لقضاء وقت سعيد مع أفراد الأسرة، لذا عملت شركة طيران الإمارات على تكثيف وتوسيع عملياتها عبر مختلف خطوطها، استعداداً لكثرة رحلات السفر خلال الصيف، وتخفيف القيود الموضوعة على الرحلات، حيث عملت على إعادة فتح الخطوط تدريجياً بشكل آمن، كما حرصت على تعزيز تواجدها لخدمة السياحة والسياحة.

تكثيف عمليات شركة طيران الإمارات لخدمة المسافرين

تعمل شركة الإمارات على خدمة 115 وجهة عالمية للركاب، وتأمل في عودة 90٪ من شبكتها التي تأثرت جراء جائحة كورونا لتصبح 880 رحلة أسبوعية إلى 124 مدينة، حيث تستأنف الشركة رحلاتها خلال هذا الشهر إلى 7 مدن، وهم: فينيسيا ، ليون، مالطا، بوكيت، أورلاندو، مكسكيو سيتي، نيس، وفي يوم 22 من الشهر الجاري ستطلق الشركة خدمة جديدة إلى ميامي، وهي أكثر الدول التي يزداد الإقبال خلال إليها الرحلات الصيفية.

طيران الإمارات تزيد من الوجهات خلال الصيف

عزمت طيران الإمارات على توفير العديد من الرحلات إلى وجهات مختلفة خلال العطلة الصيفية، وذلك لتوفير خيارات عديدة للمسافرين، حيث تضيف رحلات إلى 12 دولة في أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية مع إمكانية السفر دون حجر صحي، وابتداء من شهر يوليو ستضيف رحلات إلى بروكسل، وشيكاغو، وتونس، وفيينا، وهامبورغ، ميونيخ، براغ، مدري

ومن الجدير بالذكر أن الشركة عملت على توفير رحلات خلال الأشهر الماضية لأكثر من 30 مدينة في 20 دولة منهم: اليونان، وإسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، ومالطا، حيث تتيح هذه البلاد الدخول إليها دون حجر صحي، وتشغل الناقلة مايزيد عن 70 رحلة أسبوعية إلى الولايات المتحدة