ارتفاع الاستثمارات الإماراتية في السندات الأمريكية خلال عام، استطاعت خزانة دولة الإمارات أن ترتفع إلى 50.6 مليار دولار من السندات الأمريكية خلال شهر فبراير الماضي بعد وصولها إلى 33.8 مليار دولار في شهر يناير، حيث استطاعت تحقيق زيادة تصل إلى 16.8 مليار دولار، وتعد دولة الإمارات ثاني أكبر دولة عربية في حيازة السندات الأمريكية والتي تقع بعد المملكة العربية السعودية وحيازتها البالغة 132.9 مليار دولار، وتتوزع استثمارات الإمارات في سندات أمريكا على 26 مليار دولار في سندات طويلة المدى، و 24.6 مليار دولار في سندات قصيرة المدى.

ارتفاع استثمارات الإمارات في السندات الأمريكية

بالنسبة لارتفاع استثمارات الإمارات في السندات الأمريكية، قامت دولة الإمارات بخفض استثماراتها في السندات الأمريكية في أبريل الماضي بنسبة تخطت 4٪، وفي هذا العام وبالتحديد شهر أبريل ارتفعت حجم الاستثمارات الإماراتية في السندات الأمريكية بنسبة تجاوزت 66٪ بالمقارنة مع حجم الاستثمارات ذاتها خلال أبريل 2020، لذا تحتل دولة الإمارات المركز الثالث بين الدول العربية في تطور حجم الاستثمارات في السندات الأمريكية، بينما تحتل المركز 28 على مستوى العالم.

حجم استثمارات الإمارات في السندات الأمريكية

استثمارات الإمارات في السندات الأمريكية، انخفضت استثمارات الإمارات في السندات الأمريكية بقيمة 5 مليار دولار خلال مارس الماضي على عكي ما شهدته من ارتفاع في حجم الاستثمارات خلال شهر فبراير الماضي، حيث ارتفعت حجم الاستثمارات خلال هذه الفترة بنسبة 38.6٪ أي حوالي 17.6 مليار دولار بعد أن ارتفعت هذه القيمة إلى 28 مليار دولار في مارس 2020، وبذلك أصبحت الإمارات في المركز 28 عالمياً بعد بلوغها المركز 26، حيث تصدرتها دولة اليابان باستثمارات قيمتها 1.24 تريليون دولار خلال مارس 2021، بينما احتلت الصين المرتبة الثانية باستثمارات حجمها 1.1 تريليون دولار.