فتح باب التسجيل في المسابقة الوطنية لأولمبياد الروبوت، قامت دائرة التعليم والمعرفة بإطلاق المسابقة الوطنية لأولمبياد الروبوت لتسليط الضوء على روبوتات مستقبل الطاقة، حيث يتم عقد منافسات المرحلة التأهيلية أون لاين خلال شهر سبتمبر القادم على أن يتم اختيار الفرق السابعة الفائزة من جميع الفئات المتقدمة، وبعدها تتأهل هذه الفرق في النهائيات العالمية تمثل دول الإمارات في شهر نوفمبر المقبل، وأكدت خلود الظاهري المدير التنفيذي لقطاع الشراكات التعليمية أنها تحرص على دعم مسابقات أولمبياد الروبوت العالمي، وذلك لما تلعبه من دور هام في مسيرة التحول الذكي.

فتح باب التسجيل في المسابقة الوطنية لأولمبياد الروبوت

قامت دائرة التعليم والمعرفة بفتح باب التسجيل في المسابقة الوطنية لأولمبياد الروبوت، حيث تعد هي الجهة المحلية المنظمة لهذه المسابقة والتي تركز على مجالات مختلفة منها: العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، الرياضيات، الروبوتات، ويستمر التسجيل في المسابقة حتى يوم 27 أغسطس القادم، وتستقبل الفرق المكونة من ثلاث أفراد ومدرب على الأكثر، بحيث تتراوح أعمارهم ما بين 8 إلى 19 عام من المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات والجامعات على مستوى الإمارات مقسمة إلى 3 فئات: فئة عادية، فئة مفتوحة، فئة مهندسي المستقبل.

فئات المسابقة الوطنية لأولمبياد الروبوت

تعتبر المسابقة الوطنية لأولمبياد الروبوت من الأحداث الضخمة التي تشهدها دولة الإمارات، والتي تمكن الطلاب من استعراض مهاراتهم التقنية وتنمية المهارات والقدرات، والتي تشارك فيها دولة الإمارات للعام الثاني عشر، على أن تقسم الفئات المشتركة إلى 3 فئات، وهم: