نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيقاف تصديق الشهادات الصادرة عن هذه الجامعات لفترة مؤقتة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إيقاف تصديق الشهادات الصادرة عن هذه الجامعات لفترة مؤقتة، أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا بوقف تصديق الشهادة الجامعية الصادرة عن بعض الجامعات الخاصة في الإمارات، حتى تتأكد من مستنداتها وقواعد البيانات الخاصة بها، لذا قامت أمس الأربعاء بتوجيه تعميم إلى سعادة المتعاملين التابعة لها تطالب فيه مديري المراكز بعدم تصديق الشهادات الصادرة عن الجامعات: جامعة الحصن، جامعة العلوم الحديثة، جامعة الجزيرة، كلية الشيخ مكتوم بن حمدان الجامعية لطب الأسنان، وأوصت بضرورة الالتزام بهذا القرار حتى إشعار آخر.

الحالات التي تستوجب تصديق الشهادات

هناك بعض الحالات التي تستوجب تصديق شهادات الثانوية العامة، وهي: العمل داخل الإمارات أو خارجها، استكمال العمل داخل الإمارات، وكذلك في حالة الرغبة في استكمال الدراسة خارج الدولة.

أماكن تصديق الشهادات والرسوم المطلوبة

يعتقد البعض أن تصديق الشهادات يتطلب الذهاب إلى وزارة التربية والتعليم، ولكن هناك العديد من المؤسسات الحكومية التي يمكنها تصديق الشهادات، ويقوم الطالب بدفع رسوم مقابل ذلك، وذلك باعتبارها من الخدمات التي تقدمها الدولة للمقيمين والمواطنين، وتبلغ قيمتها 15 درهم، ويحصل عليها الطالب في غضون 5 أيام.

خطوات تصديق الشهادات

تتم عملية تصديق الشهادات وفقاً الخطوات الآتية:

تعبئة طلب التصديق، وتسليمه مع المستندات المطلوبة إلى الجهة الخاصة بالتوثيق.

دراسة الشهادة المراد توثيقها في القسم الخاص بإدارة التقويم والامتحانات.

إصدار التوثيق، و إشعار مقدم الطلب بانتهاء التوثيق للذهاب لاستلام الشهادة.

خطوات تصديق شهادة الثانوية العامة

بعد حصول الطالب على شهادة الثانوية العامة، فإنه من الضروري توثيق الشهادة للتقدم إلى الجامعة، وذلك عن طريق التوجه إلى المدرسة التابع لها الطالب وسداد كافة الرسوم اللازمة والحصول على الشهادة الأصلية مع التأكد من وجود ختم المدرسة عليها والتوجه إلى وزارة التربية والتعليم أو إحدى المؤسسات الحكومية التي تقوم بتوثيق الشهادات