المالية الإماراتية تحدد الموعد الأخير لتسليم تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية، أوصت وزارة المالية بالإمارات الشركات التي انتهت السنة المالية الخاصة بها في ديسمبر الماضي بضرورة تسليم تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية، وذلك لأن آخر موعد لتسليم هذه التقارير يوم 30 من الشهر الجاري، ويتم تسليم التقارير عبر بوابة الأنشطة الاقتصادية الواقعية التابعة لوزارة المالية، ويذكر أن الوزارة قد أطلقت هذه الوزارة في نهاية العام الماضي لتسهيل عملية تسليم الإقرارات و الإخطارات حول النشاط الاقتصادي في الموعد المحدد.

اجتماع افتراضي للجنة المال والاستثمار

عقدت لجنة المال والاستثمار اجتماعها الافتراضي الأول عبر وسائل التواصل المرئي، والذي شاركت فيه وزارة المالية الإماراتية، والذي يهدف إلى متابعة سير العمل في المبادرات الاستراتيجية المعتمدة في مجالات مختلفة: الخدمات، الأسواق المالية، دعم ريادة الأعمال، الجمارك، السياحة، كما ناقشت آلية تنفيذ هذه المبادرات وفق خطة معتمدة، وخلال الاجتماع أكد يونس الخوري وكيل وزارة المالية على أهمية الاجتماع في بحث ودراسة التحديات التي تؤثر على المشاريع المرتبطة بعملية التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين المملكة والإمارات.

أهداف مبادرات لجنة المال والاستثمار

تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون القائم بينها وبين المملكة العربية السعودية وذلك عن طريق تنفيذ مشاريع استراتيجية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، لضمان مستقبل أفضل للأجيال في البلدين، ويعد اجتماع لجنة المال والاستثمار هو متابعة لسير المبادرات والمشاريع ودراسة مدى تنفيذها، ورفع التقرير بشكل دوري إلى اللجنة التنفيذية

ومن أهم مبادرات لجنة المال والاستثمار: مبادرة تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وتعزيز الشراكة بين الإمارات والمملكة، إصدار عملة إلكترونية افتراضية واستخدامها تجريبيا، ويذكر أن وزارة المالية في كلا البلدين تعمل جاهدة على تحقيق أهداف اللجنة ومجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وتكثيف التعاون بين البلدين.