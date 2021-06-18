رابط استعلام نتائج اختبار التحصيلي الفترة الأولى ١٤٤٢ على رابط مركز قياس الوطني وتطبيق توكلنا

رابط استخراج نتائج التحصلي e-services.etec.gov.sa/Qiyas برقم المستفيد للعام ١٤٤٢ للفترة الأولى حيث يمكن الاستعلام عن نتائج اختبارات التحصيل الدراسي الفترة الأولى من خلال المركز الوطني للقياس لهذا العام ١٤٤٢، وكذلك يمكن التعرف على نتيجة التحصيلي عن طريق تطبيق توكلنا، وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم إرسال نتائج التحصيلي أيضا على البريد الإلكتروني الذي قمتم بتسجيله، وسنستعرض من خلال هذا التقرير تفاصيل طريقة الحصول على نتائج اختبارات التحصيل للعام الدراسي 1442.

رابط استعلام نتائج اختبار التحصيلي الفترة الأولى ١٤٤٢

هذا وقد أعلن المركز الوطني للقياس عن خطوات الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي، وذلك برقم السجل المدني وكلمة المرور، ويتم الاستعلام ومعرفة نتيجة الاختبار التحصيلي من خلال الدخول على رابط موقع الاختبار التحصيلي عن بعد، وبعد الدخول على رابط موقع قياس يتم الضغط على أيقونة الاختبارات المُسجلة، وتختار أيقونة النتائج، وبعدها تحدد نوع الاختبار، وتختار اختبار التحصيلي، حينها ستجد تاريخ الاختبار ودرجة النتيجة، ويمكنك حينها طباعة النتيجة لتقديمها للجامعة التي ترغب في الالتحاق بها.

طباعة نتائج اختبارات التحصيلي على موقع مركز القياس الوطني

هذا وقد أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن ظهور نتائج اختبار التحصيلي الفترة الأولى 1442، ويمكن الاستعلام عن النتيجة عبر رابط موقع المركز الوطني للقياس “قياس” وذلك برقم الهوية الوطنية، كما أعلنت الهيئة أيضا إلى أن نتائج اختبارات التحصيلي ستتاح أيضا من خلال تطبيق توكلنا.

تسجيل الدخول على رابط موقع المركز الوطني للقياس.

إدخال رقم الهوية الوطنية.

إدخال كلمة المرور.

الضغط على كلمة أنا لست روبوت

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

سيتم فتح صفحة جديدة.

الضغط على أيقونة الاختبارات المُسجلة.

تختار أيقونة النتائج.

تحدد نوع الاختبار.

سيتم عرض تاريخ الاختبار ودرجة النتيجة.

يجب غليك القيام بطابعة النتيجة لتقديمها للكلية التي تريد الالتحاق بها.

القيام بتحميل تطبيق توكلنا.

تقوم بالتسجيل كمستخدم في تطبيق توكلنا.

ثم تقوم بتسجيل الدخول في التطبيق.

فور دخولك للتطبيق كمستخدم سنجد إشعار بنتيجة اختبار التحصيلي الخاص بك.

خطوات معرفة نتيجة اختبار التحصيلي على رابط موقع المركز الوطني للقياسطريقة الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي من خلال تطبيق توكلنا

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق توكلنا صرح بأن طريقة الاستعلام ومعرفة نتائج الاختبار التحصيلي بعد تسجيل الدخول على التطبيق، بعدها يتم الانتقال إلى الشاشة الرئيسية، وفور قيام هيئة تقويم التعليم و التدريب بإعلان النتيجة وتحميلها، سيقوم تطبيق توكلنا بإشعار وتنبيه المستخدم بنوع الاختبار ودرجة النتيجة، ويجب الانتباه إلى أن هذا الإشعار بالنتيجة سوف يختفي فور الضغط على كلمة موافق، لذلك تعرف على النتيجة وقم بطابعتها.

ومن الجدير بالذكر أن اختبار التحصيلي على مركز قياس هو في الأساس اختبار لقياس استيعاب الطلاب الذين أنهو المرحلة الثانوية، حيث يتم قياس مدى استيعابهم لما قاموا بدراسته طوال الصفوف الثانوية الثلاثة، وذلك في التخصصات التي قاموا بدراستها، أما عن توزيع الدراجات فيتم كما يلي:

مقررات الصف الثالث الثانوي 50%.

مقررات الصف الثاني الثانوي 30%.

مقررات الصف الأول الثانوي 20%.

أما عن مدة اختبار التحصيلي فتبلغ مدته ساعتان، أما عن تقسيمات هذا الاختبار، فاختبار التحصيلي يتم تقسيمه إلى خمسة أقسام، ويتم توزيع وقت هذه الأقسام إلى 25 دقيقة لكل قسم.