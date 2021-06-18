ترتيب الدوري المصري بعد الأسبوع 26 وفوز الزمالك على أسوان

حافظ الزمالك على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء مباريات الأسبوع 26 وفوزه على فريق أسوان بثلاثة أهداف مقابل لاشيء، ومع استمرار تأجيل مباريات الأهلي وبيراميدز حيث يشارك الأهلي فى مباراة الدور قبل النهائي أمام فريق الترجي التونسي فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويلعب بيراميدز أمام الرجاء المغربي فى الدور قبل النهائي فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

نتائج مباريات الأسبوع 26

أقيمت 8 مباريات فى إطار الأسبوع 26 من الدوري المصري بعد تأجيل مباراة الأهلي مع المقاولون العرب بسبب مشاركة الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي فى المباراة التي ستقام يوم السبت 19 يونيو 2021 بتونس، وقد أسفرت مباريات الأسبوع على النتائج التالية:-

طلائع الجيش مع الإنتاج الحربي 2-1 لصالح طلائع الجيش.

سموحة مع بيراميدز 3-صفر لصالح سموحة.

إنبي والبنك الأهلي 3-2 لصالح إنبي.

المصري ضد سيراميكا كيلوباترا 2-1 لصالح المصري.

الإسماعيلي وغزل المحلة 3-1 لصالح الدراويش.

الاتحاد السكندري ومصر المقاصة 2-1 لصالح سيد البلد.

الزمالك مع نادي أسوان 3-صفر لصالح القلعة البيضاء.

تعادل وادي دجلة مع الجونة صفر-صفر.

تأجيل مباراة الأهلي مع المقاولون العرب.

الزمالك الأول برصيد 58 نقطة. المصري الثاني برصيد 43 نقطة. الأهلي الثالث برصيد 41 نقطة ومؤجل له 7 مباريات. سموحة الرابع برصيد 41 نقطة. الاتحاد السكندري الخامس برصيد 37 نقطة. إنبي السادس برصيد 36 نقطة. مصر المقاصة السابع برصيد 36 نقطة، ومؤجل له مباراة واحدة. طلائع الجيش الثامن برصيد 34 نقطة. بيراميدز التاسع برصيد 34 نقطة ومؤجل له 4 مباريات. سيراميكا كيلوباترا العاشر برصيد 32 نقطة، ومؤجل له مباراة. الجونة الحادي عشر برصيد 32 نقطة. غزل المحلة الثاني عشر برصيد 31 نقطة. الإسماعيلي الثالث عشر برصيد 29 نقطة، ومؤجل له مباراة وتم خصم 3 نقاط من رصيده. المقاولون العرب الرابع عشر برصيد 28 نقطة وله مباراتين مؤجلتين. نادي أسوان الخامس عشر برصيد 24 نقطة ومؤجل له مباراة. وادي دجلة السادس عشر برصيد 19 نقطة ومؤجل له مباراة. البنك الأهلي السابع عشر برصيد 19 نقطة ومؤجل له مباراتين. الإنتاج الحربي الثامن عشر برصيد 14 نقطة ومؤجل له مباراتين.

ترتيب فرق الدوري بعد الأسبوع 26

ونعرض صورة توضح ترتيب الدوري المصري بعد نتائج الأسبوع 26