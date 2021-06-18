كشف نقاط الفصل الثاني 2021 عبر موقع فضاء أولياء الأمور tharwa.education

كشف نقاط الفصل الثاني 2021، التسجيل في فضاء الأولياء لاستخراج كشف النقاط، هو من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من أهالي التلاميذ،وكانت وزارة التربية الوطنية الجزائرية قد أوضحت أنه كشوف نقاط الفصل الثاني 2021، لجميع الأطوار الابتدائي والمتوسط والثانوي قد بدأت بالظهور، رسمياً على الرقمية الأرضية لفضاء الأولياء.فضاء الأولياء كشف النقاط 2021
وكانت الوزارة قد قلصت السنة الدراسية 2021، بسبب استمرار حالات الإصابة بفيروس كورونا، وقررت أن تجرى الامتحانات تحت إجراءات مشددة، لمنع تفشي الفيروس بين التلاميذ والأساتذة.
لذلك حرصت الوزارة على تفعيل فضاء الأولياء ليتمكن الجميع من استخراج كشف النقاط للفصل الثاني. وسنوضح لكم طريقة التسجيل في فضاء الأولياء وكيفية استخراج كشف النقاط للتلاميذ.التسجيل في فضاء الاولياء 2021 tharwa.education
وتسهيلاً لأولياء الأمور قررت وزارة التربية الوطنية، أن يكون التسجيل بالبريد الإلكتروني كافياً للاستعلام عن كشف النقاط في فضاء الأولياء.
وذلك بدلا عن تأكيد التسجيل من خلال ذهاب ولي الأمر للمؤسسة التعليمية، وتوقيع المدير لتفعيل الحساب، وبذلك استغنت عن هذه الخطوة.
- الدخول لموقع فضاء أولياء الأمور.
- الضغط على تسجيل جديد.
- إدخال بريد الإلكتروني والرقم السري.
- الضغط على الموافقة على الشروط.
- تسجيل بيانات ولي الأمر.
- تسجيل بيانات التلميذ، علما ً بأن رمز التلميذ موجود في الشهادة المدرسية و بمجرد وضع لرمز يظهر اسم التلميذ آليا.
لاستخراج كشف نقاط التلميذ للفصل الثاني تابع الخطوات التالية:
- من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ.
- الدخول إلى الخانة المخصصة بكشف النقاط و العلامات.
- ستظهر قائمة بأسماء الأبناء المتمدرسين ومن اختيار الابن الذي ترعب بالإطلاع على كشف نقاطه، وذلك من خلال الضغط على علامة + الخضراء.
- بعدها تظهر الفصول الدراسية ومن بينها الفصل الثاني، ومن خلال الضغط عليها إما تجد كشف النقاط، أو تجده في الانتظار أي أنه لم يتم رفع الكشف بعد.
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كشف نقاط الفصل الثاني 2021، التسجيل في فضاء الأولياء لاستخراج كشف النقاط، هو من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من أهالي التلاميذ،وكانت وزارة التربية الوطنية الجزائرية قد أوضحت أنه كشوف نقاط الفصل الثاني 2021، لجميع الأطوار الابتدائي والمتوسط والثانوي قد بدأت بالظهور، رسمياً على الرقمية الأرضية لفضاء الأولياء.فضاء الأولياء كشف النقاط 2021
وكانت الوزارة قد قلصت السنة الدراسية 2021، بسبب استمرار حالات الإصابة بفيروس كورونا، وقررت أن تجرى الامتحانات تحت إجراءات مشددة، لمنع تفشي الفيروس بين التلاميذ والأساتذة.
لذلك حرصت الوزارة على تفعيل فضاء الأولياء ليتمكن الجميع من استخراج كشف النقاط للفصل الثاني. وسنوضح لكم طريقة التسجيل في فضاء الأولياء وكيفية استخراج كشف النقاط للتلاميذ.التسجيل في فضاء الاولياء 2021 tharwa.education
وتسهيلاً لأولياء الأمور قررت وزارة التربية الوطنية، أن يكون التسجيل بالبريد الإلكتروني كافياً للاستعلام عن كشف النقاط في فضاء الأولياء.
وذلك بدلا عن تأكيد التسجيل من خلال ذهاب ولي الأمر للمؤسسة التعليمية، وتوقيع المدير لتفعيل الحساب، وبذلك استغنت عن هذه الخطوة.
- الدخول لموقع فضاء أولياء الأمور.
- الضغط على تسجيل جديد.
- إدخال بريد الإلكتروني والرقم السري.
- الضغط على الموافقة على الشروط.
- تسجيل بيانات ولي الأمر.
- تسجيل بيانات التلميذ، علما ً بأن رمز التلميذ موجود في الشهادة المدرسية و بمجرد وضع لرمز يظهر اسم التلميذ آليا.
لاستخراج كشف نقاط التلميذ للفصل الثاني تابع الخطوات التالية:
- من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ.
- الدخول إلى الخانة المخصصة بكشف النقاط و العلامات.
- ستظهر قائمة بأسماء الأبناء المتمدرسين ومن اختيار الابن الذي ترعب بالإطلاع على كشف نقاطه، وذلك من خلال الضغط على علامة + الخضراء.
- بعدها تظهر الفصول الدراسية ومن بينها الفصل الثاني، ومن خلال الضغط عليها إما تجد كشف النقاط، أو تجده في الانتظار أي أنه لم يتم رفع الكشف بعد.
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