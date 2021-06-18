بايدن: تطعيم 300 مليون أمريكى فى 5 أشهر

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، أضاف الرئيس الأمريكى، فى كلمة له، إن "65% من كبار السن فى أمريكا تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا".

وقالت شركة الأدوية الأمريكية، أمس الخميس، إن الحكومة الأمريكية اشترت 200 مليون جرعة إضافية من لقاح "موديرنا" المضاد لفيروس كورونا، وتبحث شراء جرعات تجريبية قد تكون قيد التطوير.

وقالت الشركة إن جرعات "موديرنا" الإضافية، التى بها يصل إجمالى الطلبات الأمريكية من اللقاح إلى 500 مليون، يمكن استخدامها فى عملية التطعيم الأساسية، وللأطفال، أو كجرعة معززة.

يذكر أن شركة "موديرنا" تجرى حاليا تجارب إكلينيكية لاختبار جرعة معززة ثالثة من لقاحها المعتمد بالإضافة إلى لقاح تجريبى للحماية من متغيرات فيروس كورونا.