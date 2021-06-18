وظائف المركز الوطني للأرصاد | طريقة التسجيل

تم الإعلان عن وظائف المركز الوطني للأرصاد وطريقة التسجيل اليوم من خلال موقع المركز الإلكتروني، حيث تم طرح عدة وظائف إدارية وهندسية لحملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه أيضاَ، ولم تقتصر على مكان واحد للمركز ولكن في عدة فروع في أنحاء المملكة العربية السعودية.

وظائف المركز الوطني للأرصاد

تشكل تلك الوظائف فرصة هامة للسعوديين للتعين الحكومي الثابت مع وجود تأمين صحي ومعاش وكل مميزات العمل الحكومي.

قد تم توضيح الوظائف المتاحة من قبل المركز الوطني للأرصاد وهي كالتالي:

أولاً: أخصائيين مناخ:

أخصائي تحسين طقس. أخصائي النمذجة العددية للمناخ. أخصائي النمذجة العددية للطقس. أخصائي خدمات مناخ. أخصائي التحاليل والتوقعات. أخصائي مناخ المنطقة الوسطى. باحث صحة بيئية.

ثانيًا: مدراء وإداريين:

مدير مشروع. مدير عام البحث والتطوير والابتكار. مدير عام التقنيات والاتصالات. مدير التسويق. مدير إدارة التخطيط والأداء. أخصائي تخطيط. أخصائي تخطيط جودة. مشرف محلل محفظة.

في النهاية مهندسي برمجيات:

محلل نظم معلومات جغرافية مطور تطبيقات. محلل نظم. مدير نظم. أخصائي شبكات. كبير مطوري تطبيقات.

شروط التقديم في وظائف المركز الوطني للأرصاد

وضع المركز الوطني للأرصاد عدة شروط هامة من أجل التقديم على فرص العمل المتاحة وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مقيم في المملكة. ألا يكون وظيفة أخرى ويكون متفرغًا تمامًا. أن يكون مؤهلًا تأهيل أكاديمي للوظيفة التي سيتقدم عليها. ثم اجتياز الامتحان التحريري والمقابلة الشخصية في المركز الوطني للأرصاد. في النهاية تشترط بعض الوظائف امتلاك خبرة.

موعد التقديم:

هذا وقد أوضحت إدارة المركز أن التقديم على الوظائف متاح من خلال الموقع الإلكتروني بداية من 7 ذي القعدة 1442 وحتى 22 ذي القعدة.

طريقة التقديم على الوظائف

لكي تقوم بالتقديم على وظائف المركز يجب اتباع الخطوات التالية:

أولاً قم بالدخول على موقع المركز الوطني الإلكتروني. ثم قم بإنشاء حساب على الموقع ثم قم بتسجيل الدخول. وبعدها قم بالدخول على الرابط الموجود في الأعلى ثانية. قم بإدخال بياناتك الشخصية. ثم قم باختيار الوظيفة المراد التقديم عليها. بعد ذلك ستقوم برفع السيرة الذاتية في صورة ملف PDF. في النهاية قم باختيار “تقديم”.

بهذا نكون قد تعرفنا على شروط وطريقة التقديم على وظائف الأرصاد في المملكة العربية السعودية.