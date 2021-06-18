تردد قناة الوطنية التونسية الرياضية Tunisie sport الأرضية والفضائية الناقلة مباراة الأهلي والترجي

تردد قناة الوطنية التونسية سبورت الرياضية Tunisie sport الأرضية والفضائية الجديد 2021 والتي أعلنت عن بث وإذاعة مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2021، وتعتبر قناة التونسية الرياضية من أهم القنوات العربية المتخصصة في الإعلان الرياضي بشمال أفريقيا، هذا وتقوم قناة التونسية سبورت الرياضية بتغطية كافة الأحداث والفاعليات الرياضية المحلية والعربية والدولية، ويتميز محتوى القناة بقدر كبير من المهنية والاحترافية، وذلك بفضل استعانة القناة بفريق عمل على قدر كبير من الاحتراف في مجال الإعلام الرياضي.

تردد القناة الوطنية التونسية الرياضية الأولى على نايل سات

وتجدر الإشارة إلى أن قناة التونسية سبورت الرياضية ننبغ في ملكيتها التلفزة التونسية الحكومية، وتقدم القناة لعشاقها من متابعيها ومشاهديها برامج رياضية تتميز بالرقي والجاذبية، وتهتم القناة بالفئات العمرية الشبابية، كما تحرص القناة والقائمون على أمرها بالسعي لنيل رضا واستحسان قاعدتها الجماهيرية الواسعة، سواء الجمهور المحلي أو العربي.

البطولة: مباراة ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

مباراة ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا. طرفي المباراة: الترجي التونسي ضد الأهلي المصري.

الترجي التونسي ضد الأهلي المصري. موعد المباراة: يوم السبت 19 يونيو 2021.

يوم السبت 19 يونيو 2021. توقيت المباراة: السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت تونس.

السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت تونس. ملعب المباراة: الملعب الأولمبي حمادي العقربي.

الملعب الأولمبي حمادي العقربي. حكم المباراة: الحكم الدولي فيكتور جوميز.

الحكم الدولي فيكتور جوميز. حكم فار: جاني سيكازوي.

بطاقة مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي على تردد قناة تونس الرياضية الأرضيةتردد قناة تونس الرياضية الأرضية الناقلة مباراة الترجي التونسي ضد الأهلي المصري

وتجدر الإشارة إلى أن قناة التونسية الرياضية من القنوات التي تبث إشارة ترددها سواء الفضائية أو الأرضية، وذلك بصورة مجانية ومفتوحة، حيث أن القناة بدون تشفير، ويمكن مشاهدة شاشة القناة والاستمتاع بما تقدمه فور تحميل تردد القناة على جهاز الاستقبال، كما تتميز القناة باستوديوهاتها التحليلية الرائعة، والتي تغطى كواليس المباريات التي تقوم القناة ببثها عبر تردد إشارتها على نايل سات، وتتميز القناة أيضا ببثها المتواصل على مدار اليوم، طوال 24 ساعة، بدون أي توقف أو انقطاع.

تردد قناة تونس الرياضية الجديد 2021 على نايل سات

هذا ويتنوع محتوى القناة ليغطي العديد من الألعاب والبطولات، خاصة البطولات التي يكون أحد الأندية التونسية طرفا فيها، هذا وقد قامت القناة بتغطية جميع المباريات في بطولة دوري أبطال أفريقا والتي يشارك بها الفرق التونسية، وذلك على إشارة بثها الأرضية على القمر نايل سات.

تردد القنوات التونسية

التردد على النايل سات: 10795 ومعامل ترميز 27500

10795 ومعامل ترميز 27500 تردد أخر للقناة على النايل سات: 11658 بمعدل ترميز 27500

11658 بمعدل ترميز 27500 التردد على عرب سات: 1264311727 والترميز 27500

1264311727 والترميز 27500 التردد على هوتبيرد: 12149 الترميز 27500

تردد قناة تونس الرياضيةمعلومات قناة الوطنية الرياضية التونسية sport tunisiat

هذا وتجدر الإشارة إلى أن قناة بي إن سبورت الرياضية القطرية قد أعلنت أيضا على قيامها بنقل وإذاعة مباراة الأهلي المصري ضد الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي بطولة أبطال دوري أفريقيا، ولكن هذه القناة مُشفرة، ولن يشاهدها سوى المشتركين بقوان بي إن سبورت،

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Eutelsat 8 West A 11054 أفقي 27500 2/3 إرديتو 2 Arabsat 2A 11585 عمودي 27500 2/3 إرديتو

تردد قناة بي إن سبورت 4 beIN Sports HD الناقلة مباراة الأهلي ضد الترجي

وبذلك نكون قد استعرضتا معكم جميع الترددات الخاصة بقناة الرياضية التونسية سواء الأرضية أو الفضائية، وهي أهم القنوات الناقلة مباراة الأهلي ضد الترجي التونسي، وسيتم بث المباراة على القناة الأرضية على النايل سات، كما استعرضنا معكم موعد المباراة وتوقيت إذاعتها بتوقيت القاهرة والسعودية وتونس، هذا وسيتم نقل مباراة الوداد المغربي ضد كايزرشيفس على تردد قناة الرياضية المغربية Arryadia HD3، وذلك في الدور النصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث ستقام المباراة في تمام الساعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.