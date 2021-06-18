كيفية معرفة نتائج الاختبار التحصيلي خلال رابط تطبيق توكلنا

من أجل إعداد طلاب الثانوية داخل المملكة العربية السعودية للحصول علي الشهادة الثانوية والتجهيز للدخول إلي الجامعة ، يلزم عليهم إجتياز مجموعة من الاختبارات والشهادات بجانب الاختبارات في المواد الأساسية ، حيث تم وضع اختبار القدرات وذلك لقياس قدرات الطلاب للمعلومات العامة والحياتية، وتم وضع أيضاً اختبار القدرات التحصيلية للطلاب ولكن، لمواد محددة، لتقيس مدي قدرتهم علي الالمام والتحصيل لهذه المواد العلمية، ومدى استيعاب المعلومات الأساسية المحددة للمادة خصيصاً مثل مواد الفيزياء ، الاحياء ، والكيمياء ، وكذلك الرياضيات باللغه العربية ، ويتم وضعه بطريقة مدروسة ومتقنه، ليحصل كل طالب علي حقه بطريقة عادلة، ليتم التحاقهم بالجامعات داخل المملكة العربية السعودية ، و في المقال التالي، سنتعرف علي كيفية معرفة نتائج الاختبارات التحصيلية التي تمت ظهورها عبر تطبيق توكلنا السعودي.

خدمة معرفة نتائج الاختبار التحصيلي من تطبيق توكلنا :-

يعتبر تطبيق توكلنا من أشهر التطبيقات داخل المملكة العربية السعودية وأكثرها استخداما، وذلك لأهمية الخدمات المتاحة من خلاله التي تساعد جميع المواطنين السعوديين علي إجراء كافة الشئون المتعلقة بأمور حياتهم وكذلك إجراءات التسجيل للخدمات المختلفة ، ويتم من خلالها أيضاً إعلان النتائج سواء حكومية او خاصة بالنظام التعليمي ، فمن خلاله تم تقديم خدمة معرفة نتائج الاختبارات التحصيلية التي يقوم بها طلاب الثانوية العاملة وقياس تحصيلهم للمواد العلمية المحددة ليحصلوا علي الشهادة ويتأهلوا للدخول إلى الجامعة الخاصة بهم ، حيث يتم الإعلان عن نتائج هذا الاختبار في هذه المواد في مدة اقصاها ثلاثة أسابيع من نهاية الاختبار ، حيث يتم تصحيحه بجهاز المصحح الآلي، ويتم مراجعة وفحص هذا النتائج بطريقة منظمة ودقيقة للإعلان عنها لجميع طلاب و طالبات الثانوية العامة.

كيفية معرفة نتائج الاختبارات التحصيلية عبر تطبيق توكلنا السعودي :-

قام تطبيق توكلنا باتاحة خدمة معرفة نتائج الاختبارات التحصيلية لكل من طلاب و طالبات شهادة الثانوية العامة السعودية، ليتمكنوا من الحصول عليها وطباعتها ، وتجهيز كافة الاوراق والمستندات في ملف التقديم الجامعي الخاص بهم ، ليتمكنوا من الدخول إلى الجامعة التي يرغبون ، و ذلك عبر اتباع الخطوات التالية :-

قم بتحميل تطبيق توكلنا علي الهاتف المحمول الخاص بك. قم بتسجيل الدخول ، وإدخال كافة البيانات المطلوبة الخاصة بك. قم باختيار الضغط علي خدمة نتائج الاختبار التحصيلي، و ستحصل عليها حين ظهورها.

وختاماً لهذا المقال نكون قد وضحنا إليك فيه المعلومات الخاصة بالاختبار التحصيلي لطلاب وطالبات الثانوية العامة السعودية في المواد العلمية التي تم تحديدها، وكذلك كيفية معرفة نتائج هذا الاختبار من خلال تطبيق توكلنا.