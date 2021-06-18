هولندا ترفع جميع قيود كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال: "تخطو هولندا خطوة كبيرة.. بمسافة اجتماعية تبلغ 1.5 متر، كل شيء مسموح به تقريبا. لا قيود، ولا مواعيد إغلاق.. نصيحة بشأن عدد الضيوف فى المنزل والكمامات فى المتاجر".
وأوضح أن "القرار سيدخل حيز التنفيذ فى الـ26 من يونيو الجارى".
وأضاف: "اعتبارا من اليوم المذكور ولأول مرة، ستتمكن النوادى الليلية من استئناف عملها، وفقا لاستخدام تطبيق "فحص كورونا"، الذى سيسمح لك بتحديد ما إذا كان الزائر قد تم تطعيمه بالكامل ضد فيروس كورونا وخضع لاختبار فيروس كورونا السلبى فى غضون 40 ساعة".
وتابع: "سيتم السماح للمسارح والمتاحف والأماكن الداخلية الأخرى بزيادة قدرتها من اليوم فصاعدا، بشرط استخدام الفحص والتباعد".
وسجلت هولندا أكثر من مليون و677 ألف إصابة، و18 ألف وفاة بكورونا، بحسب قناة "روسيا اليوم".
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