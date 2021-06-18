الأمم المتحدة: سحب المقاتلين الأجانب من ليبيا يحتاج تنسيقا دوليا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، شدد الاتحاد الإفريقى، على ضرورة أن يكون انسحاب المرتزقة من ليبيا منظما حتى لا يؤثر على دول الجوار.

ويعقد مساء اليوم، اجتماع غير رسمى فى مجلس الأمن لمناقشة تحديات إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وتأثير ذلك على استقرار دول الساحل الإفريقى، بحسب صحيفة "العين" الإماراتية.

ويأتى الاجتماع بدعوة من المجموعة الإفريقية فى مجلس الأمن وبحضور ممثلين عن الدول المهتمة بالملف الليبى.