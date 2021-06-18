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جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، شدد الاتحاد الإفريقى، على ضرورة أن يكون انسحاب المرتزقة من ليبيا منظما حتى لا يؤثر على دول الجوار.
ويعقد مساء اليوم، اجتماع غير رسمى فى مجلس الأمن لمناقشة تحديات إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، وتأثير ذلك على استقرار دول الساحل الإفريقى، بحسب صحيفة "العين" الإماراتية.
ويأتى الاجتماع بدعوة من المجموعة الإفريقية فى مجلس الأمن وبحضور ممثلين عن الدول المهتمة بالملف الليبى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة: سحب المقاتلين الأجانب من ليبيا يحتاج تنسيقا دوليا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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