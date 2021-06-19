نتائج السانكيام 2021 و رابط وموقع كشف نقاط شهادة التعليم الابتدائي 2021 cinq.onec.dz

نتائج السانكيام 2021،أعلن موقع الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات أن نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 سيتم إعلانها رسميا عبر موقع cinq.onec.dz وفضاء أولياء التلاميذ يوم السبت 19 جوان 2021 عند الساعة الرابعة مساء بتوقيت الجزائر،كما أكدت وزارة التربية الوطنية الجزائرية أنه سيتم إشهار قوائم الناجحين في السنة الأولى متوسط في كل المؤسسات التعليمية بجميع الولايات الجزائرية في نفس اليوم من إعلان نتائج السانكيام 2021 .

نتائج السانكيام 2021

انطلقت امتحانات شهادة التعليم الابتدائي 2021 يوم الأربعاء 2 جوان الماضي في المواد الدراسية الأساسية ( مادة اللغة الفرنسية ، مادة اللغة الإنجليزية، مادة اللغة العربية، مادة الرياضيات)، وبدأت عملية تصحيح الامتحانات يوم 7 جوان 2021 وانتهت العملية خلال الأيام الماضية وبدأت وزارة التربية الوطنية في تحديد الوقت المناسب لإعلان نتائج السانكيام 2021 عبر موقع الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات وموقع فضاء أولياء التلاميذ ثروة الإلكتروني .

رابط كشف نقاط شهادة التعليم الابتدائي 2021

حددت وزارة التربية الوطنية الجزائرية خطوات استخراج نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 “السانكيام” عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات cinq.onec.dz والإطلاع على كشف نقاط شهادة التعليم الابتدائي 2021 من خلاله ، وكانت قد زادت عمليات البحث بعد اجتياز تلاميذ السنة الخامسة امتحان شهادة التعليم الابتدائي دورة 2021 عن موعد إعلان نتائج السانكيام وكانت قد حددت الوزارة يوم 20 جوان يوم إعلان النتائج أو تقديم الإعلان ليوم 19 جوان في حالة كانت النتائج جاهزة قبل ذلك .

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

سنوافيكم أعزائنا في هذا المقال عبر موقع ثقفني خطوات الإطلاع على نتائج السانكيام 2021 و سحب كشف نقاط نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 بعد يوم واحد من إعلان النتائج .

وللتعرف على رقم التسجيل للتلميذ من استمارة الاستدعاء والذي تم استخدامه عند التسجيل لأول مرة .

استخراج كشف نقاط نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 :