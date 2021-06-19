مكافأة نهاية الخدمة وشروط استحقاق الموظف للمكافأة كاملة وحساب قيمتها حسب سنوات العمل

دائما مايسأل الموظف عن حساب قيمة مكافاة نهاية الخدمة وقيمة المكافاة كاملة أم نصف قيمة المكافأة أو كيفية حسابها وحسب مدة العمل تكون قيمة المكافأة، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم شروط استحقاق الموظف للمكافأة كاملة واختلاف قيمتها حسب سنوات العمل، فقد أوضح نواف العايد بصفته المختص في أنظمة العمل، شروط استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة واختلاف قيمة ما يستحقه بحسب عدد سنوات العمل.

مكافأة نهاية الخدمة والاستقالة من العمل:

وقال نواف العايد بصفته المختص عن هذه الخدمة من خلال لقائه في بعض البرامج التلفزيونية المذاعة على احدى القنوات الفضائية، إنه في حالة انتهاء علاقة العمل بشكل نهائي وطبيعي بتاريخ انتهاء يحق للموظف أخذ راتب نصف شهر عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى”، وأضاف، “وفي حالة العمل لأكثر من خمس سنوات له أجر شهر كامل عن كل سنة “ ، ومن الجدير بالذكر ان مكافاة نهاية الخدمة من العمل تكون كما يلي فإذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته، تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأةً عن أجزاء السنة بنسبة ما قضي منها في العمل.

تفاصيل استحقاق مكافأة نهاية الخدمة:

كما أوضح إنه في حالة انتهاء العمل وكان السبب في انتهاءه استقالة العامل، أي إنه هو الذي قام بتقديم استقالته وكانت خدمته بالعمل أقل من سنتين فلا توجد مكافأة، أما إذا كانت خدمته أكثر من سنتين فله ثلث المكافأة، ومن له خمس سنوات لعشر سنوات له ثلثا المكافأة، وفي حالة خدمة الموظف أكثر من 10 سنوات يحق له أخذ المكافأة كاملة”، وإذا كان انتهاء علاقة العمل للمرأة العاملة خلال (6) أشهر من زواجها او ثلاثة أشهر من تاريخ الوضع تستحق المكافأة كاملة، وإذا كان انتهاء العلاقة بسبب ترك العامل للعمل نتيجة قوة قاهرة يستحق المكافأة كاملة·

طريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمة:

ومن الجدير بالذكر إنه قد كشفت هيئة حقوق الإنسان عن ضوابط حصول العامل على المكافأة بعد انقطاع العلاقة بينه وبين صاحب العمل، وقالت الهيئة إنه إذا انتهت علاقة العمل، وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته، وأضافت هيئة حقوق الانسان أن المكافأة تحسب كما يلي: