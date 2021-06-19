الجامعة الإلكترونية وأهدافها دعم الابتكار وسوق العمل بـ 21 ألف موظف و2000 وظيفة

تتسابق الجامعات السعودية عامة وجامعة السعودية الإلكترونية خاصة على أحداث طفرة ونقلة نوعية للمنافسة على الصدارة والتفوق على مثيلاتها من جامعات العالم باتباع أفضل الطرق وأنسبها وتوافقها لرؤية المملكة 2030، حيث تخطط الجامعة السعودية الإلكترونية لدعم رؤية 2030 بشكل عملي، يثمر عن تأهيل وتدريب 21 ألف موظف على التقنيات الإلكترونية الحديثة، لدعم سوق العمل السعودي بهم، وتطوير مهارات وإعادة تأهيل قرابة 700 ألف موظف موجودين في سوق العمل، فضلاً عن إيجاد 2000 فرصة عمل جديدة للباحثين عن العمل.

الجامعة الإلكترونية والمتوقع تحقيق عوائد 9 مليارات ريال للمملكة:

ومن خلال الصفحة الرسمية للجامعة تبين لنا أن آلية الجامعة نتيجة إضافة 9 مليارات ريال إلى الناتج المحلي للمملكة، وتحقيق عوائد حكومية غير نفطية بقيمة 4 مليارات ريال، وخفض التكاليف وتحقيق وفورات للدولة بمقدار633 مليون ريال، ولدى الجامعة الإلكترونية عدد من المحاور تعمل عليها حالياً، لتطوير سبل التعليم لديها، والارتقاء بالمخرجات التعليمية القادرة على تنفيذ متطلبات رؤية 2030 ويهدف محور ” تمكين المتعلمين”، إلى تقديم تعليم متميز يمكن المتعلمين من تحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية من خلال 39 مبادرة و7 أهداف فرعية، فضلاً عن تطوير برامج أكاديمية بينية التخصصات، موجهة لسوق العمل ووظائف المستقبل، وتحسين البيئة الأكاديمية،وتبني أحدث أنماط وأساليب التعليم والتعلم الحديث، وتطوير نظام تقييم شامل ومتكامل للقياس من أجل التعليم والتطوير، وتقديم خدمات استشارية للطلبة لدعم مسيرتهم التعليمية، وتوجيههم نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسـبة.

أهداف الجامعة الإلكترونية دعم الابتكار الرقمي:

نتيجة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذي تسعى إلى تحقيقه وتحقيق رؤية 2030، حيث ضمن الخطة الاستراتيجية يخطط محور “دعم الابتكار الرقمي” إلى تنمية الابتكار وريادة الأعمال الرقمي، من خلال 13 مبادرة وهدفين فرعيين، وتحويل الأفكار الإبداعية الى منشآت رقمية ناشئة من خلال تطوير نظام داخلي متكامل ومكمل لمنظومة ريادة الأعمال في المملكة، وتعزيز البحوث التطبيقية الموجهة نحو تطبيقات التقنية في المجالات المختلفة ذات الأولوية للتنمية الوطنية، وكذلك محور “تعزيز التنمية المجتمعية”، فيسعى إلى تعزيز دور الجامعة في المجتمعات المحيطة، وتقوم الجامعة بتسخير وجودها في مناطق المملكة، في تلمس الاحتياجات المجتمعية المحيطة والاستجابة لها، وتكييف خدماتها وبرامجها لتلبية الاحتياجات التنموية في المناطق، من خلال 5 مبادرات وهدفين فرعيين، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم العمل التطوعي وخدمة المجتمع لدى منسوبي الجامعة والطلبة والطالبات.

استراتيجية واهداف الجامعة الالكترونية :

تسعى الجامعة الإلكترونية إلى تحقيق استراتيجيتها وأهدافها العامة على أرض الواقع، وذلك بحلول عام 2025، وقد أكدت رئيسة الجامعة إنها تسعى في الفترة الأخيرة إلى إحداث تطورات متعددة وملحوظة تشكل فارق، وتقوم على 5 محاور وأهداف مستمدة من المزايا التنافسية للجامعة، ومكامن قوتها، حتى تصبح الجامعة مرتكزةً على تمكين المتعلمين، وريادة التعلم الإلكتروني، ودعم الابتكار الرقمي، وتعزيز التنمية المجتمعية،وتحقيق الاستدامة المالية، التي تتكامل لتحقيق رؤية الجامعة.