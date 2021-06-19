دولة الكويت العربية تسمح بدخول الأجانب إليها بعدما تلقوا اللقاح المعتمد

وقد قامت دولة الكويت العربية بالإعلان عن السماح لدى المواطنين الأجانب بالدخول إلى البلاد وهذا بناءً على شرط هام يجب تنفيذه وهو الحصول على اللقاح المعتمد كما قد قامت بالسماح لمواطنيها بالسفر إلى خارج الدولة وهذا بشرط الحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد.

الكويت تفتح بوابة السفر من جديد :-

كما قامت شركة الخطوط الجوية الكويتية يوم الخميس الموافق بالتاريخ الميلادي 17 شهر يونيو لعام 2021 الميلادي بالإعلان عن استئناف تشغيل رحلاتها التجارية من و كذلك إلى مدينة لندن في المملكة المتحدة العربية وهذا بواقع رحلة واحدة كل أسبوع كما قال(عيسى الحداد) الرئيس التنفيذي لدى الشركة في الوكالة بإصدار تصريح صحفي بأن الرحلة الأولى إلى لندن كانت في تمام يوم الخميس حيث حققت استكمال السعة المتوفرة لدى المقاعد مشيراً إلى أن وجهة مدينة لندن والتي لها أهمية كبيرة لدى جميع شرائح العملاء بشكل خاص لدى الطلبة الذين قادمين في بعثة وكذلك مرضى العلاج بالخارج.

استئناف السفر :-

وقد قام (عيسى الحداد) بالإضافة حيث أن وجهة مدينة لندن تُعد من الوجهات السياحية الأكثر اختياراً لدى الكثير من المواطنين لدولة الكويت العربية الذين يسافرون إليها بشكل متواصل ومستمر دون توقف كما قامت بالتوضيح بأن استئناف الرحلات تعتبر خطوة ضرورية بهدف عودة تشغيل الرحلات التجارية لدى الوجهات التي كانت قد قامت الشركة بتشغيلها من قبل والتي قد تم إيقافها جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19 المستجد).

اتباع الإجراءات الاحترازية :-

كما قد قام أيضاً بالتشديد على اتباع وتنفيذ الشركة لدى جميع الإجراءات الاحترازية وكذلك اتباع أيضاً الإرشادات الصحية والتي قد أوصت بها من قبل السلطات الصحية في البلاد وهذا عن طريق تعقيم الطائرات بشكل دقيق ومكثف وهذا بعد كل رحلة قادمة، كما إنه من المعروف أنه يجب التزام طواقم الرحلات بوضع الكمامات وارتداء القفازات والحفاظ على التباعد الجسدي مع المسافرين والقيام بتوجيههم على الالتزام بالاشتراطات الصحية التي تقوم السلطات الصحية بالتنبيه عليها قبل مغادرة صالة المسافرين.