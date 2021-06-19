نتائج الاختبار التحصيلي الدراسي للفترة الأولى عبر قياس 1442

خلال الساعات الأخيرة نجد زيادة في عمليات البحث حول نتائج الاختبار التحصيلي 1442، حيث يتم الاستعلام عن النتائج من خلال الدخول على المركز الوطني للقياس 1442، فقد أعلن مركز قياس من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن نتائج الاختبار التحصيلي الدراسي للفترة الأولى لهذا العام 1442، فقد بدأت العديد من المواقع خلال الأيام الماضية مراقبة لحظة نتائج الاختبارات التحصيلية، وأوضح تطبيق تولكنا إنه يمكن من خلال الاستعلام عن نتائج الاختبارات التحصيلية لكافة المستفيدين بالتطبيق، ونوضح من خلال موقعنا ثقفني لكافة متابعينا عبر هذا المقال كيفية الاستعلام عن نتائج الاختبارات التحصيلية عبر قياس بالخطوات.

المركز الوطني للقياس:

يعد المركز الوطني للقياس من أكثر المواقع أهمية في المملكة العربية السعودية خاصة في مجال التعليم، باعتبار أن جميع اختبارات التحصيل تتم من خلاله، فبمجرد أن ينتهي الطالب من اختبارات الثانوية العامة يخضع إلى هذه الاختبارات باعتبارها مقياس لدخول الجامعة، ومن خلال هذا المقال نوضح لكافة متابعينا خطوات التسجيل في قياس.

الدخلو على الرابط الرسمي المركز الوطني للقياس أن يقوم الشخص المستفيد بإدخال رقم السجل المدني إدخال كلمة المرور التأكيد على أن المستخدم ليس روبرت الضغط على أيقونة تسجيل الدخول

خطوات تسجيل التسجيل في حساب قياس:

وفي حالة التسجيل لأول مرة يقوم الشخص المتقدم بالضغط على أيقونة سجل الآن، وإدخال رقم الهوية وكافة البيانات المطلوبة عند الدخول، واتباع كافة الإجراءات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل، ثم الضغط على أيقونة متابعة ثم التسجيل.

نتائج الاختبار التحصيلي 1442 عبر قياس:

أعلن المركز الوطني من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن المركز يتيح إمكانية الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيل الدراسي للفترة الولى لهذا العام لكافة الأشخاص المستفيدين، وقد تمت الإشارة إلى إنه سوف يتم إرسال النتائج من خلال البريد الإلكتروني المسجل في النظام من البداية، وبمجرد الدخول على الصفحة الرسمية تجد إعلان ببدء استقبال الفترة المسائية للاختبار التحصيلي من بعد صلاة المغرب ويبدأ الاختبار في تمام الساعة 8 مساءً، كما يمكن الحصول على نتائج التحصيل الدراسي من خلال تطبيق توكلنا.

ومن الجدير بالذكر أنه أعلن منذ أيام قليلة أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تمثل مركز قياس لأداء اختبار “كفايات الدبلوم العالي للعلوم القانونية” باعتبار أنها تعد أحد معايير القبول في برنامج الدبلوم العالي بمعهد الإدارة العامة، وذلك من خلال مشاركة 4679 متقدماً ومتقدمة من خمس مدن في المملكة العربية السعودية.

يقوم الشخص المستفيد بتحميل تطبيق توكلنا على الهاتف المحمول

التسجيل في التطبيق

القيام بتسجيل الدخول في توكلنا

تظهر النتيجة فور دخول على التطبيق على شكل إشعار

خطوات الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي عبر توكلنا: