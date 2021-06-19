3 جرحى بعدوان سعودي جديد على مأرب وصعدة
أصيب 3 مواطنين بعدوان سعودي جديد استهدف محافظتي مأرب وصعدة.
وأكد مصدر أمني ان طيران العدوان استهدف بغارة الطريق العام بنقيل المثفر في قرية آل جناح بمديرية حريب بيحان بمأرب، ما اسفر عن إصابة مواطنين اثنين بجروح بليغة.
وأشار المصدر إلى أن قوات العدو السعودي فتحت نيران اسلحتها على منطقة الرقو بمديرية منبه صعدة، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح خطيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : 3 جرحى بعدوان سعودي جديد على مأرب وصعدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.