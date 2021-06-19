أخبار اليمن : 3 جرحى بعدوان سعودي جديد على مأرب وصعدة

3 جرحى بعدوان سعودي جديد على مأرب وصعدةأصيب 3 مواطنين بعدوان سعودي جديد استهدف محافظتي مأرب وصعدة.

وأكد مصدر أمني ان طيران العدوان استهدف بغارة الطريق العام بنقيل المثفر في قرية آل جناح بمديرية حريب بيحان بمأرب، ما اسفر عن إصابة مواطنين اثنين بجروح بليغة.

وأشار المصدر إلى أن قوات العدو السعودي فتحت نيران اسلحتها على منطقة الرقو بمديرية منبه صعدة، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح خطيرة.