اختتم أكثر من سبعة آلاف جندي من الولايات المتحدة وإفريقيا ودول الناتو، الجمعة، تدريبات واسعة النطاق في القسم الشمالي الغربي من القارة التي يهددها بشكل متزايد متطرفون وصراعات عسكرية.
واستمرت مناورات الأسد الأفريقي بقيادة الولايات المتحدة قرابة أسبوعين، وأجريت في المغرب وتونس والسنغال، حلفاء الولايات المتحدة الإقليميين. وتم إلغاء التدريبات السنوية، وهي الأكبر في إفريقيا، العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.
ووصف الميجور جنرال أندرو رولينغ، قائد قوة مهام جنوب أوروبا التابعة للجيش الأميركي، التدريبات بأنها "استثنائية". وقال: "لقد ساعدت التعاون البيني، وقدراتنا المشتركة، ووفرت الاستعداد وفرصة جيدة لبناء التماسك بين القوات".
من جانبه، قال العميد في الجيش المغربي محمد جميل، لوكالة أسوشيتدبرس، إن "هذه الأنشطة تم إجراؤها على أكمل وجه وتم الاتفاق عليها بين الجيشين".
وتواجه إفريقيا العديد من الأزمات المحتملة، من الهجمات التي يشنها مسلحو داعش والقاعدة وبوكو حرام إلى صراعات السلطة والانقلابات. وبالإضافة إلى تهديدات المتطرفين في منطقة الساحل، تتعرض الجيوش في أماكن مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى لهجوم جماعات مسلحة أخرى تتنافس للسيطرة على الموارد المعدنية في المنطقة.
والدول التي شاركت في التدريبات هي الولايات المتحدة والمغرب وتونس والسنغال وإيطاليا وهولندا وبريطانيا. كما حضر مراقبون من دول من بينها مصر وقطر والنيجر ومالي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمشاركة أميركية.. اختتام مناورات "الأسد الإفريقي" في المغرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.