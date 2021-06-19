طولها حوالي مترين.. سمكة قرش تهاجم رجلا في مقتل

عقرت سمكة قرش رجلا، بينما كان يسبح بالقرب من منطقة صيد على بعد 40 ياردة من الشاطئ بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية.
وقالت إدارة منطقة ساوث والتون عبر "فيسبوك"، إن الرجل أصيب بجروح ظاهرة في الجزء العلوي من الجسم ومنطقة الصدر، وتم نقله إلى مستشفى محلي، حيث من المتوقع أن يتعافى.
وذكرت أن سمكة القرش كانت على ما يبدو متجهة إلى منطقة الصيد قبالة سانتا روزا بيتش، الخميس، وربما عقرت الرجل ظنا أنه طعم.
ورفعت إدارة الشاطئ رايات حمراء مزدوجة لتحذير السباحين الآخرين في المنطقة. ويعتقد أن طول سمكة القرش التي عقرت الرجل يبلغ حوالي مترين.
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