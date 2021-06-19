بيرو: مصرع 17 شخصا جراء سقوط حافلة فى واد

جدة - نرمين السيد - وذكرت السلطات البيروفية أن الحادث وقع صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلى فى الجبال بمحافظة لوكاناس جنوبى البلاد. وسقطت الحافلة فى واد، يبلغ عمقه نحو 200 متر، مما أسفر عن مصرع 17 شخصا وإصابة 19 آخرين بجروح. وتم نقل المصابين إلى المستشفى. وتحقق السلطات فى أسباب الحادث، حيث يعتقد أن اسائق فقد السيطرة على الحافلة فى منطقة وعرة. يذكر أنه حسب الإحصاءات الرسمية، لقى 3110 أشخاص مصرعهم فى حوادث مرور فى بيرو فى عام 2019.

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