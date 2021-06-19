إيران : تمديد الاقتراع فى الانتخابات إلى الساعة 12 مساء

وكتب كدخدائى فى تغريدة على "تويتر" مساء يوم الجمعة: "إنه وفقا للتنسيقات الحاصلة مع وزارة الداخلية فقد تم تمديد فترة الاقتراع لغاية الساعة الثانية عشرة مساء"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".
وكانت لجنة الانتخابات فى البلاد، قد أعلنت عن تمديد فترة الاقتراع لغاية الساعة العاشرة مساء.
وكانت الانتخابات قد انطلقت فى الساعة السابعة صباح الجمعة 18 يونيو وتتضمن 4 عمليات انتخابية وهى الرئاسية الـ 13 والمجالس البلدية والقروية والتكميلية لمجلس خبراء القيادة والتكميلية لمجلس الشورى الإسلامى.
ويبلغ عدد الناخبين 59 مليونا و310 آلاف و307 أشخاص من ضمنهم مليون و392 ألفا و148 شخصا بلغوا السن القانونية "18 عاما" للإدلاء بصوتهم للمرة الأولى.
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