“برقم المسار” رابط تسجيل منحتي 2021 www.minhaty.ma البوابة الوطنية للتعليم العالي

رابط تسجيل منحتي www.minhaty.ma لدخول الكليات والجامعات المغربية حسب القوانين واللوائح التي تقرها وزارة التعليم العالي، حيث تتيح الوزارة بوابة التسجيل الإلكتروني في طلب منحة الجامعة والتي تأتي بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا 2021، والتي يتم الإعلان عنها بين الحين والآخر، ونقوم بنشر رابط التسجيل والشروط والخطوات اللازمة لذلك.

وزارة التعليم العالي في المغرب

وتهتم المملكة المغربية الممثلة في وزارة التعليم العالي بالطالب في المملكة لتقديم الدعم النفسي والمادي للاستمرار في الترقي في التعليم، كما يتم تقديم المساعدات للطالب المحتاج للدعم، حيث تسعى المملكة لمساعدة الفقراء الذين يستحقوا مساعدة مؤسسات المملكة للتقدم والترقي في العملية التعليمية في المدارس وحتى التعليم الجامعي ويأتي ضمن خطط الوزارة المستقبلية للنظر في أفاق مستقبل الطالب الذي هو عماد المستقبل.

نتائج البكالوريا 2021

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين نشر نتائج الباك المغربية في وقت قريب، حيث يبدا انتظار الإعلان عن النتائج ابتداء من يوم 18 يونيو وحتى 20 يونيو 2021، حيث يكون بعد الانتهاء من إعلان النتائج الدخول للتسجيل في بوابة منحتي للحصول على الدعم الجامعي.

لابد أن يكون المسجل مستحقا اجتماعيا وماديا.

يكون التقدم من الجنسية المغربية.

يتم الحصول على شهادة البكالوريا الحديثة 2020-2021.

يقوم الطالب بالتسجيل ومتابعة الدراسة الجامعية في مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني.

يكون من الهام ألا يكون للطالب منح أخري يتم الاستفادة منها.

لا يجب أن يقل عمر المتقدم عن 26 عاما بالموسم الحالي.

شروط الحصول على منحتيخطوات رابط تسجيل منحتي www.minhaty.ma

تم إتاحة الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي للحصول على المنحة الدراسية للتعليم العالي على ان يتم التسجيل بالخطوات التالية:

يقوم الطالب بالدخول على رابط الوزارة الرسمي لتسجيل منحتى. يتم كتابة رقم المسار. يقوم بكتابة رقم المرور. يبدا الدخول ويتم اتباع خطوات التسجيل.

برقم المسار يقوم الطلاب الذين يرغبوا في الحصول على منحة الجامعات في الدخول على رابط تسجيل منحتي 2021 www.minhaty.ma البوابة الوطنية للتعليم العالي والذي اقرته الوزارة على أن يتم بداية التقديم الإلكتروني فيه بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا المغربية، الباك، والتي توشك في الظهور ابتداء من 18 يونيو وحتى 20 يونيو عبر رابط نتائج الباك المغربية 2021.