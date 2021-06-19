رابط الاستعلام عن نتائج الأمن البيئي 1442من أبرز ما يتم البحث عنه حيث قدم الكثير من الطلاب على طلبات التقديم للالتحاق بدورة الأمن البيئي والعمل بمجال الأمن البيئي. وتعتبر قوات الأمن البيئي من أشهر القطاعات العسكرية بالمملكة وسوف نتعرف بالسطور المقبلة على طريقة الاستعلام على نتائج الأمن البيئي 1442 للمتقدمين.

مهام قوات الأمن البيئي

هي أحد القطاعات العسكرية الموجودة بالمملكة المتخصصة في حماية المحميات البيئية لضمان التنوع الحيوي والتصدي لمحاولات النيل من البيئة. مثل قتل الحيوانات النادرة أو المهددة بالانقراض ومحاولات الاحتطاب وتمكن مهام الأمن البيئي في الآتي:

حماية المناطق المحمية.

الكشف على مزارع الداوجن.

فحص المؤسسات التجارية والصناعية.

العمل على حماية الحياة الفطرية والمحافظة على التنوع الحيوي.

الكشف على مخالفي المبيدات.

تفتيش المزروعات المروية بمياه الزراعة.

التصدي لأي محاولات مخالفة للبيئة.

مراقبة التلوث البصري والبيئي ومراقبة الغابات والحدائق.

رابط الاستعلام عن نتائج الأمن البيئي 1442

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية عن نتائج القبول النهائية للمتقدمين للخدمة العسكرية بقوات الأمن البيئي في رتبة رقيب ووكيل رقيب وعريف. ويمكن الاستعلام عن النتائج بالطريقة الآتية:

الدخول لمنصة أبشر التوظيف.

سجل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

انقر على نتائج القبول أعلى الصفحة.

ثم سجل الدخول الدخول للحساب الشخصي المُسجل بالمنصة.

تظهر لديك كل النتائج الخاصة بقبول المتقدم إن وجد.

الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل وزارة الصحة السعودية.

ممنوع الدخول من غير الكمامة الطبية وممنوع دخول الأدوية الطبية إلا في الحالات الضرورية.

ممنوع الحضور بالملابس المدنية السعودية نهائيًا.

ممنوع دخول الدخان أو المتعلق به.

مدة الدورة ثلاثة أشهر.

ممنوع استعمال الأجهزة الاتصالية والكاميرات والأجهزة الذكية.

أصل الهوية الوطنية عدد صور 4 منها.

أربع صور ملونة يكون المتقدم مكشوف الرأس ومحلق بالزي المخصص للدورة وخليفة بيضاء والاسم والسجل المدني مكتوب خلف الصورة.

آيبان الحساب البنكي مصدق ومفعل.

دفتر 100 ورقة وعدد 2 قلم وملف غلاف أخضر.

إحضار اللبس الرياضي.

تحضير كافة الأغراض بالشنطة المخصصة ولا يوجد مكان للإمانات.

تعليمات الحضور دورة الأمن البيئي 2021المستندات المطلوبة بدورة الأمن البيئي