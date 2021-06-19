رابط فضاء أولياء التلاميذ كشف نقاط الفصل الثاني 2021 حساب الولي عبر ثورة tharwa

رابط فضاء أولياء التلاميذ كشف نقاط الفصل الثاني 2021 نتطرق خلال هذا المقال لرصد وتقديم تفاصيل موقع فضاء أولياء التلاميذ لمعرفة نتائج السانكيام والبيام 2021 في الجزائر للفصل الدراسي الثاني، وكانت وزارة التربية الوطنية حددت موعد إعلان نتائج التعليم الابتدائي – نتائج التعليم المتوسط 2021 ليكون يوم الـ19 من جوان الحالي أي غداً بمشيئة الله تعالى، وسوف يتم تفعيل رابط فضاء أولياء التلاميذ 2021 للإطلاع على كشف نقاط الفصل الثاني للمتوسط والابتدائي 2021 في الجزائر، كما يُمكنكم من خلال التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ معرفة حساب معدلات الفصل الثاني 2021.

فضاء أولياء التلاميذ كشف نقاط الفصل الثاني

وأطلقت وزارة التربية الوطنية فضاء أولياء التلاميذ في مارس المنقضي ، وكان الهدف الأساسي من إطلاق موقع فضاء أولياء التلاميذ هو الإطلاع على كشف نقاط التلاميذ للفصل الثاني 2021 ، بينما كان الهدف الثاني لإطلاق فضاء الأولياء هو جعل بديل لموقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات والذي كان من دوره إعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط والابتدائي في الجزائر ، وسوف نرفق لكم أدناه كيفية التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ للإطلاع على كشف نقاط الفصل الثاني 2021 متوسط والابتدائي.

فضاء أولياء التلاميذ 2021 ، هو نظام معلوماتي تم إطلاقه تسميته اسم ثروة tharwa يعمل على إتاحة لأولياء التلاميذ الاطلاع على النتائج المدرسية 2021 لأبنائهم وكذا الاستفادة من خدمات عن بعد من أرضية معلوماتية خاصة بقطاع التربية الوطنية.

كيفية التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ 2021

إليكم طريقة التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ 2021 ، والذي تم إطلاقه في الثامن من شهر مارس الماضي حيث يمكن الدخول عبر رابط فضاء أولياء التلاميذ للإطلاع على كشف النقاط متوسط وابتدائي tharwa education gov dz 2021، وإليكم طريقة التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية.

دخول فضاء أولياء التلاميذ من خلال رابط: https://tharwa.education.gov.dz

اختيار أيقونة تسجيل جديد إذا لم تقم بالتسجيل في الموقع من قبل، أو على تسجيل الدخول إذا سجلت سابقا بالموقع.

كتابة بيانات الولي كما في الصورة.

كتابة معلومات ولي الأمر كما هو مطلوب.

كتابة المعلومات الشخصية لولي الأمر.

ثم بعد ذلك سيتم فتح الموقع بواجهته الرئيسية، قم بالضغط على الأبناء المتمدرسين.

اختيار أيقونة على تسجيل جديد.

فضاء أولياء التلاميذ كشف نقاط الفصل الثاني 2021

اليوم 19 جوان الحالي، هو موعد إعلان نتائج السانكيام 2021 – نتائج البيام 2021 في الجزائر، ومن خلال الدخول عبر رابط فضاء أولياء التلاميذ 2021 ، المرفق أعلاه عبر كيفية التسجيل، يُمكنكم الإطلاع على كشف نقاط الفصل الثاني للمتوسط والابتدائي، أسرة موقعنا تتمنى التوفيق والنجاح لجميع تلاميذ الابتدائي وطلاب المتوسط في الجزائر.