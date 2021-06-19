وظائف شاغرة بالمركز الوطني للأرصاد الجوية السعودي وآخر موع للتقديم بالتفاصيل

وظائف شاغرة بالمركز الوطني للأرصاد الجوية السعودي, هو أحد أهم الموضوعات التي تشغل بال العديد من المواطنين السعوديين في الوقت الحالي. حيث أعلن المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية عن حاجته لتوظيف عدد كبير من المواطنين السعوديين, لعدد حوالي (21) وظيفة شاغرة, حيث يتطلب التعيين أو شغل هذه الوظائف العديد من الفئات التعليمية, والحاصلين على شهادات مختلفة مثل الدبلومات, بكالوريوس والحاصلين علي درجة الماجستير العلمية وكذلك درجة الدكتوراه. وقد تم الإعلان في وقت سابق عن وظائف شاغرة بمديرية السجون السعودية. وفيما يلي سيتم تناول كافة تفاصيل وظائف خالية بالمركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية, وطريقة التقديم للحصول علي الوظيفة والشروط الهامة التي وضعها المركز وذلك خلال هذا المقال.

وظائف شاغرة بالمركز الوطني للأرصاد الجوية السعودي

يحتاج المركز الوطني السعودي للأرصاد إلي عدد من الوظائف بإجمالي عدد (21) وظيفة وهي كالتالي:

أخصائي أرصاد جوية ( النمذجة العددية للطقس, النمذجة العددية للمناخ, تحسين الطقس, خدمات المناخ, المنطقة الوسطى, التحاليل والتوقعات) بإجمالي عدد (6) وظيفة شاغرة.

أخصائي (تخطيط وتخطيط جودة) بإجمالي عدد (2) وظيفة شاغرة.

باحث صحة البيئة ومدير مشروع بإجمالي (2) وظيفة.

مشرف محلل محفظة, عدد (1) وظيفة.

محلل (نظم معلومات جغرافية, نظم) بإجمالي عدد (2) وظيفة.

مطور تطبيقات, أخصائي شبكات, كبير مطوري تطبيقات, ومدير نظم بإجمالي عدد (4) وظيفة شاغرة.

مدير عام (البحث والتطوير والابتكار, التقنيات والأرصاد, الإستراتيجية والتسويق, التخطيط والأداء) بإجمالي عدد (4) وظيفة شاغرة.

شروط وظائف خالية بالأرصاد الجوية السعودي

وضع المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية بعض الشروط الهامة الواجب توافرها للحصول علي هذه الوظائف, وذلك طبقاً للأتي:

القيام بتجهيز السيرة الذاتية وكافة البيانات بصيغة (PDF) وإرسالها علي البريد الإلكتروني الخاص بالمركز.

الوظائف متاحة للمواطنين السعوديين فقط.

يجب أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة متفرغاً وليس له عمل أو علي ذمة عمل لدى أي جهة.

خوض الاختبارات والمقابلات الشخصية والنجاح بها والتفوق علي الغير من خلال الحصول علي أعلى الدرجات.

وقد أعلن المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية عن أن هذه الوظائف ستكون في عدد من المدن علي مستوي المملكة, وأيضاً تم الإعلان أن باب التقديم مفتوح اعتبارا من يوم 17/6/2021 وحتي يوم 2/7/2021 علي أن يكون التقديم إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي للمركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية.