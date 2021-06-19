البيرو.. عشرات القتلى والجرحى بسقوط حافلة في واد

قُتل ما لا يقلّ عن 27 عاملاً في شركة تعدين، الجمعة، عندما سقطت حافلة كانت تُقلّهم، في وادٍ بجنوب البيرو، وفق ما أعلنت الشركة.
وقالت شركة "أريس" في بيان: "نأسف لوفاة 27 من مواطنينا إثر سقوط الحافلة التي كانت تقلّهم (...) في وادٍ"، متحدّثة عن إصابة 16 آخرين بجروح.
وكانت وكالة "أندينا" أشارت في وقت سابق إلى أنّ حصيلة الضحايا تبلغ 15 قتيلاً و14 مصاباً.
ووقع الحادث بين مدينتي ناسكا السياحيّة وبوكيو، في مرتفعات منطقة أياكوتشو، على بُعد نحو 450 كلم جنوب شرق ليما.
وهذا ثاني حادث كبير خلال عشرة أيّام. ففي 8 يونيو، لقي 17 شخصاً مصرعهم، عندما سقطت حافلة بأحد الوديان في منطقة لا ليبرتاد، على بُعد 500 كلم شمال ليما.
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