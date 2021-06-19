ميركل وماكرون يدعوان الاتحاد الأوروبى للحوار مع روسيا

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفى مشترك مع ماكرون، إن "روسيا تمثل تحديا كبيرا لنا، لكنها أيضا جار كبير للاتحاد الأوروبى، وعلينا أن نتأكد من أننا أزلنا كافة المخاطر الهجينة"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".
وتابعت: "ولكن من جهة أخرى لدينا مصالح كبيرة من قبل الاتحاد الأوروبى، وعلينا أن نبقى فى الحوار مع روسيا مهما كان ذلك صعبا".
وتطرقت ميركل إلى المباحثات الأخيرة بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والأمريكى جو بايدن فى جنيف.
وقالت: عندما نرى لقاء الرئيس الأمريكى مع الرئيس الروسى والحوار المفتوح بينهما، من الطبيعى أن نقوم نحن بذلك من جهة الاتحاد الأوروبى أيضا".
من جانبه، دعا إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبى إلى وضع قواعد مشتركة بشأن العلاقات مع روسيا.
وقال: "سنعود إلى موضوع روسيا للتفكير فى الإجراءات المشتركة تجاهها، ليكون هناك رد تضامنى على الاستفزازات، ومن أجل تحديد المواقف إزاء التعاون معها أيضا".
وأضاف: "نواجه استفزازات باستمرار.. ولكن يجب الاعتراف بضرورة وضع قواعد مشتركة بشأن العلاقات مع روسيا".
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