رابط فضاء أولياء التلاميذ للإطلاع على النتائج واستخراج كشف النقاط

خدمة رابط فضاء أولياء التلاميذ التي توفر الإطلاع على نتائج الاختبارات واستخراج كشف النقاط لمراحل الدراسة في وزارة التربية الوطنية الجزائرية للفصل الثاني 2021، وقد شهدت الفترة الماضية ازديد معدلات البحث عن موقع النتائج، على حسب ما تقتضيه تطورات الأوضاع في المنظومة التعليمية، وقد تم مؤخراً الاعتماد على البدائل الإلكترونية في التواصل مع الطلاب، وقد تم تسهيل إجراءات التسجيل في فضاء الأولياء للتلاميذ والتي ستستهل الاستعلام عن النتائج في التعليم المتوسط أو الابتدائي، أو في البيام، والسنكيام والبكالوريا.

فضاء أولياء التلاميذ

دشنت وزارة التربية الجزائرية النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية تحت اسم فضاء أولياء التلاميذ وهو يقدم في هذه المرحلة عدة خدمات، في طليعتها الإطلاع على النتائج المدرسية النهائية، وذلك عن طريق استخراج النتائج الفصلية عن بعد للأبناء المتمدرسين عبر الدخول على الفضاء المخصص للأولياء، كما يتم الإبلاغ عن المعدلات الفصلية لمن يرغب من خلال إرسالية الرسائل النصية الهاتفية لمشتركي تلك الخدمة، وقد قامت الوزارة وإدارتها بتوضيح خطوات طريقة التسجيل في فضاء الأولياء.

تسجيل فضاء أولياء التلاميذ

طريقة تسجيل فضاء أولياء التلاميذ هو من التقاط الهامة التي سنركز على شرخها، وتحديد خطوات كيفية التسجيل في الموقع الإلكتروني، وذلك قبل أيام من زهور نتائج الطلاب المتمدرسين والأحرار، وحتى يتعرف كل ولي أمر على طريقة إنشاء حسابه في الفضاء المخصص للأولياء.

الدخول على رابط فضاء أولياء التلاميذ

إذا كان لديك حساب عبئ البيانات، وغن لم يكن قم بتسجيل حساب جديد.

يظهر نموذج التسجيل وبه حقول إلكترونية فارغة لطلب معلومات ولي الأمر.

قم بتسجيل البيانات وكتابتها بالتفصيل.

بعد الانتهاء والتسجيل يمكن طباعة الاستنارة.

تعلن وزارة التربية الوطنية في الجمهورية الجزائرية، نتائج السانكيام أو نتائج شهادة التعليم الابتدائي في نهاية اختبارات العام الدراسي 2021، وقد أكدت الوزارة أن رابط فضاء أولياء التلاميذ سيكون من بين الروابط التي ستوفر الوزارة النتيجة بالاستعلام من خلالهما، بداية من الدخول على الموقع ثم تسجيل بيانات الدخول، واستظهار المعدل، كما هو الحال من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات برقم التسجيل والإجابة على رسالة التحقق التي يتطلبها النظام عند دخول احد المرشحين أو ولي الأمر.