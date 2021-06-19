رابط اشهار نتائج التعليم الابتدائي موقع Tharwa.Education.Gov.Dz.. وموعد كشف نقاط التعليم المتوسط الفصل الثاني في الجزائر 2021

رابط كشف نقاط التعليم المتوسط الفصل الثاني في الجزائر 2021، تلقى نتائج الطلاب بشكل عام لجميع المراحل الدراسية في جميع ولايات الجزائر اهتمام كبير بشكل عام في هذا التوقيت من قبل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، وبشكل خاص نتائج التعليم المتوسط في الجزائر، حيث اعلنت وزارة التربية الوطنية عن الموعد الرسمي الذي يتم به الإعلان رسميا الكترونيا عن نتائج طلاب التعليم المتوسط بالجزائر، وذلك من خلال الموقع المطروح من قبل وزارة التربية الوطنية بالجزائر والمخصص لطرح نتائج الطلاب بجميع المراحل الدراسية المختلفة في جميع الولايات، متابعة موقع فضاء أولياء التلاميذ، الأرضية الرقمية ومع ازدياد عمليات البحث سوف نسلط الضوء من خلال هذا المقال على الرابط والموعد الخاص بنتائج شهادة التعليم المتوسط بالجزائر من خلال وزارة التربية الوطنية.

اعلان نتائج شهادة التعليم الابتدائي بالجزائر 2021

اعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر خلال الفترة الماضية ان رابط نتائج طلاب السانكيام او شهادة التعليم الابتدائي سوف يتم الاعلان عنها رسميا خلال الساعات القادمة من يوم السبت الموافق 19 من شهر يونيو الجاري، فى تمام الرابعة عصراً وهو الموعد الرسمي المحدد من قبل ليتم فيه طرح نتائج الطلاب الكترونيا عبر موقع فضاء اولياء التلاميذ الذي اكدت وزارة التربية الوطنية عن ضرورة التسجيل به من قبل اولياء التلاميذ للحصول على النتائج للطلاب في جميع المراحل الدراسية المختلفة.

موعد نتيجة شهادة التعليم المتوسط بالجزائر 2021

نوهت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن تفاصيل طرح نتائج شهادة التعليم المتوسط بالجزائر في جميع الولايات، حيث من المقرر ان تبدأ مراكز التصحيح في جميع الولايات رسميا عملية التصحيح ورصد الدرجات في يوم 22 من شهر يونيو، على ان يتم غلقها بشكل رسمي في يوم الثالث من شهر يوليو، ومن المقرر ان يتم رسميا الإعلان رسميا عن النتائج بشكل الكتروني في يوم الخامس من شهر يوليو القادم، وذلك عقب ان يتم الانتهاء رسميا من عملية رصد الدرجات ومراجعتها بشكل جيد في جميع الولايات وطرحها إلكترونيا.

رابط كشف نقاط التعليم المتوسط الفصل الثاني في الجزائر 2021

رابط نتيجة شهادة التعليم المتوسط بالجزائر 2021 أعلنت وزارة التربية الوطنية عن الرابط المفعل الخاص بإجراء الاستعلام الكترونيا عن نتائج شهادة التعليم المتوسط، على ان يتم ذلك مباشرة من خلال هذا الخطوات التالية:

الدخول على رابط كشف نقاط التعليم المتوسط 2021.

ثم يقوم الطالب بإدخال التفاصيل الخاصة بالحصول على النتيجة مثل وثم التسجيل

وعقب الضغط على ايقونة الحصول على النتيجة سوف يتم اظهار تفاصيل النقاط الخاصة بالطالب.

حيث شهدت الفترة الماضية فتح موقع اولياء التلاميذ عبر الأرضية الرقمية المعلوماتية الخاصة بوزارة التربية الوطنية بالجزائر، وذلك للحصول على كشف نقاط الطلاب بسهولة والمعدلات الخاصة بهم في جميع المراحل الدراسية، ووفرنا اليكم من خلال هذا المقال تفاصيل كشف نقاط الطلاب للفصل الثاني من خلال موقع فضاء اولياء التلاميذ الالكتروني.