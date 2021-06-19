قناة مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والترجي مجاناً على النايل سات في دوري أبطال أفريقيا 2021

قناة مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والترجي حيث تفصلنا ساعات قليلة عن المواجهة المرتقبة التي ينتظرها الكثير من عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم العربي وقارة أفريقيا بشكل عام، وهي المباراة التي تجمع بين نادي الأهلي المصري ونادي الترجي التونسي في إطار ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا 2021، وسوف تقام المباراة على الأراضي التونسية في إطار نقل مباراة الإياب على ستاد السلام بالقاهرة، ويبحث الكثير من متابعي كرة القدم بالعالم العربي عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة لكي يتم متابعتها بشكل مجاني، تعرف على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كوبا أمريكا 2021، وسوف نوضح من خلال هذا المقال اهم القنوات الرياضية المفتوحة الناقلة لمباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 بين الاهلي والترجي الرياضي التونسي خلال ساعات.

قناة مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والترجي

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي والترجي اليوم، في ظل حصول شبكة قنوات بي ان سبورتس الفضائية القطرية على حقوق بث كافة مباريات بطولة دوري ابطال افريقيا 2021، فنجد ان الكثير من المشاهدين لديهم رغبة في الحصول على القنوات المفتوحة المجانية الناقلة للمباراة على الاقمار الصناعية المختلفة، وقد أعلنت قناة التونسية الوطنية عن نقل المباراة مباشرة بشكل مجاني من خلال البث المباشر الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات، حيث تحصل القناة على حقوق بث المباريات التي تقام على الاراضي التونسية للفرق التونسية المختلفة، حيث نتابع تردد القناة كالتالي.

تردد قناة التونسية الوطنية Tunisia Nat 1 HD

القمر الصناعي تردد الاستقطاب معدل الترميز التشفير معامل التصحيح Hot Bird 13 شرقا 12149 عمودي 27500 مفتوح 3/4 يوتل سات 16 شرقا 12683 أفقي 2894 مفتوح 3/4 عرب سات 26 شرقا 12073 أفقي 27500 مفتوح 3/4 نايل سات 7 غربا 10779 أفقي 27500 مفتوح 3/4

Eutelsat 8 West Arabsat 11054 11585 أفقي عمودي 27500 27500

تردد قناة beIN Sports HD 4موعد المباراة المرتقبة بين الأهلي والترجي الرياضي التونسي 2021

من المقرر ان تنتطلق المباراة المرتقبة التي تجمع بين نادي الاهلي المصري ونادي الترجي الرياضي التونسي في اطار ذهاب نصف نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا في تمام الساعة السادسة من مساء يوم السبت الموافق 19 من شهر يونيو، على ان تقام مباراة الاياب بين الفريقين في يوم 26 من شهر يونيو في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.