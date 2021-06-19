تردد قناة تونس الوطنية 1 Tunisa Nat 2021 على نايل سات الناقلة لمباراة الترجي التونسي والأهلي المصري

تردد قناة تونس الوطنية 1 الجديد 2021، يترقب عشاق الكرة المستديرة مباراة الترجي التونسي والأهلي المصري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 والتي تقام اليوم السبت 19 يونيو 2021 في أستاد رادس بتونس وستنقل على قناة تونس الوطنية ، وازدادت عمليات البحث عن تردد قناة تونس الوطنية 1 الناقلة لمباراة الترجي و الأهلي ، ومن خلال موقع ثقفني سنضع بين أيديكم تردد قناة تونس الوطنية 1 الجديد 2021، وموعد مباراة الترجي التونسي والأهلي المصري اليوم السبت 19-6-2021.

قناة تونس الوطنية 1

قناة تونس الوطنية 1، قناة تونسية فضائية تأسست عام 2007 تابعة لمؤسسة التلفزة التونسية وتبث على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات ، وهي قناة مجانية غير مشفرة تبث على مدار الـ 24 ساعة وتتنوع برامج قناة تونس الوطنية بين المسلسلات العربية الدرامية والأفلام الجديدة والقديمة و البرامج الدينية والرياضية مثل عرض للمباريات المحلية والدولية للأندية التونسية و مباريات المنتخب التونسي الدولية .

ومن أهم البرامج التونسية التي تعرض على قناة تونس الوطنية برنامج في الموعد، الموعد الرياضي، خليك بالبيت ، للنجاح عنوان ، إن الله معنا، صحتي بالدنيا، وبرنامج 42 و برنامج صباحكم تونسي ، وتونس في ساعة وبرنامج مع الناس.

تردد قناة تونس الوطنية 1 Tunisa Nat 2021

بإمكانكم أعزائنا المشاهدين متابعة مباراة الترجي التونسي و الأهلي المصري في ذهاب نصف نهائي أفريقيا 2021.

القمر التردد FEC/SR الجودة نايل سات 10873 (V) 27500 – 7/8 HD عرب سات 12643 (H) 27500 – 5/6 SD هوت بيرد 12149 (V) 27500 – 3/4 SD

موعد مباراة الترجي التونسي والأهلي المصري

تقام اليوم السبت 19 يونيو 2021 مباراة الترجي التونسي والأهلي المصري في دور نصف نهائي أبطال أفريقيا على ستاد رادس عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ، والساعة السابعة بتوقيت السعودية ، على أن تقام مباراة الإياب بين الترجي والأهلي يوم السبت المقبل 26 يونيوعلى ستاد السلام بالقاهرة .