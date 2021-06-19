البرازيل تسجل أكثر من 98 ألف إصابة جدبدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لما أفادت صحيفة "كوريو دى برازيليينسي" البرازيلية عبر موقعها الإلكتروني، فقد راتفع بذلك إجمالى الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة فى البرازيل منذ بداية تفشى الوباء إلى 498 ألفا و499 حالة. ومن المتوقع أن تصبح، غدا، ثانى دولة على مستوى العالم تتخطى حاجز النصف مليون حالة وفاة، فيما بلغ العدد التراكمى للإصابت المسجلة طوال تلك الفترة 17 مليون و801 ألف و462 إصابة.​

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