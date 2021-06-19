نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتائج السانكيام 2021 برقم التسجيل فضاء أولياء التلاميذ.. نتائج التعليم الابتدائي الديوان الوطني في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج السانكيام 2021 ، ما زلنا نتابع معكم أهم الأخبار عن إشهار نتائج التعليم الابتدائي 2021 في الجزائر، حيث من المقرر إعلان نتائج السانكيام بجميع المؤسسات التعليمية اليوم السبت الموافق 19 جوان 2021 ، وكان الموعد الذي حددته وزارة التربية الوطنية بالجزائر لإشهار نتائج شهادة التعليم الابتدائي سانكيام 2021 برقم التسجيل ، وسوف نرفق لكم أدناه رابط معرفة نتائج السانكيام عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ للإطلاع على كشف نقاط الفصل الثاني 2021 الابتدائي tharwa.education.gov.dz ، كما يُمكنكم الإطلاع على نتائج سانكيام 2021 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات cinq.onec.dz 2021.

نتائج السانكيام cinq.onec.dz 2021

نتائج التعليم الابتدائي سانكيام 2021 ، فضاء أولياء التلاميذ كشف نقاط الفصل الثاني 2021 التعليم الابتدائي في الجزائر، هو ما يبحث عنه جميع أولياء الأمور الآن من أجل معرفة معدلات الفصل الثاني لتلاميذ بجميع المؤسسات التعليمية في الجزائر، وسوف نتطرق سوياً خلال السطور القادمة لمعرفة طريقة الحصول على نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 الجزائر.

ويتم الاستعلام عن نتائج شهادة السناكيام 2021 برقم التسجيل cinq عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التابع لوزارة التربية الوطنية، وسوف تقوم الوزارة بتفعيل رابط نتائج السانكيام 2021 بالجزائر في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت الجزائر للإطلاع على النتائج بجميع المؤسسات التعليمية.

فضاء أولياء التلاميذ كشف نقاط الفصل الثاني 2021 الابتدائي

للحصول على كشف نقاط الفصل الثاني 2021 الابتدائي عبر فضاء أولياء التلاميذ ، يجب أولا التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ من خلال عدد من الخطوات السهلة والبسيطة تتمثل في كيفية تسجيل دخول موقع فضاء أولياء التلاميذ للنتائج الفصل الثاني 2021 والتي تتمثل في التالي:

دخول فضاء أولياء التلاميذ 2021

اختيار أيقونة تسجيل جديد إذا لم تقم بالتسجيل في الموقع من قبل، أو على تسجيل الدخول إذا سجلت سابقا بالموقع.

كتابة بيانات الولي كما في الصورة.

كتابة معلومات ولي الأمر كما هو مطلوب.

كتابة المعلومات الشخصية لولي الأمر.

ثم بعد ذلك سيتم فتح الموقع بواجهته الرئيسية، قم بالضغط على الأبناء المتمدرسين.

اختيار أيقونة على تسجيل جديد.

وبعد الانتهاء من كافة الخطوات الموضحة المعروفة ، سوف يتمكن جميع أولياء التلاميذ الإطلاع على نتائج السانكيام برقم التسجيل عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، والذي سيتم تفعيلة قبل ساعة من التوقيت المحدد لإشهار نتائج شهادة التعليم الابتدائي في الجزائر 2021.

رابط نتائج السانكيام 2021 التعليم الابتدائي

من خلال رابط الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، يُمكنكم الحصول على نتائج شهادة التعليم الابتدائي في الجزائر – رابط نتائج سانكيام 2021، بالإضافة إلى رابط فضاء أولياء التلاميذ 2021 للإطلاع على كشف نقاط الفصل الثاني 2021 ، من خلال تسجيل دخول ولي الأمر، وأكدت وزارة التربية الوطنية الأسبوع الماضي انه سيتم إشهار النتائج بعد انتهاء اللجان المختصة من أعمال التصحيح والمراجعة والانتهاء من رصد كشف نقاط الفصل الثاني 2021 الابتدائي.