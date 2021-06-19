“كشف السانكيام” رابط الاستعلام عن نتائج السانكيام 2021 برقم التسجيل عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ

أعلنت الوزارة التعليمية في دولة الجزائر عن بداية موعد ظهور النتائج الخاصة بالمرحلة الإبتدائية في جميع المحافظات على مستوى الدولة، وذلك يوم الأربعاء 18 يوليو 2021، وهذا لأن جميع الطالب قد انتهوا من أداء الامتحانات للفصل الدراسي الثاني الخاص لطلاب المرحلة الإبتدائية، كما أعلنت الوزارة أن الطلاب يمكنهم الحصول على نتائجهم في المرحلة الإبتدائية من خلال الموقع الإلكتروني التابع لنتائج السانكيام 2021.نتائج السانكيام 2021
كما صرحت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن موعد بداية ظهور النتائج وذلك لأنها تمكنت من انتهاء رصد كافة الدرجات والنقاط الخاصة بالطلاب في جميع الصفوف الإبتدائية، كما أكدت وزارة التربية الوطنية أن الطلاب يمكنهم الحصول على النتيجة النهائية للمرحلة التي أدوا بها الامتحانات بكل سهولة وبذلك لجميع الطلاب في الصفوف الأولى من المرحلة الإبتدائية حتى الصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني، كما أكدت الوزارة أن النتيجة سيتم ظهورها يوم الجمعة الموافق 18 يوليو 2021.كيفية التسجيل الحصول على نتائج السانكيام 2021
صرحت مديريات التعليم في المحافظات المختلفة من دولة الجزائر عن إمكانية الحصول على نتيجة الطلاب لمراحل السانكيام لعام 2021 للطلاب و أولياء الأمور من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لنتائج السانكيام ، حيث يتم الدخول على الموقع الرسمي وتسجيل الدخول بالاسم ورقم الجلوس والرقم الوطني للطالب واستكمال باقي البيانات الطلابية وبيانات أولياء الأمور وبذلك يمكنك الحصول على النتيجة.رابط موقع فضاء للاستعلام عن نتائج السانكيام 2021
- قم بالدخول لرابط موقع فضاء أولياء التلاميذ.
- ندخل اسم المستخدم وكلمة السر.
- ننقر على كشف نقاط.
- ثم نقوم بإختيار الفصل الدراسي الثاني.
- نقوم بتعبئة البيانات ونضع رقم التسجيل التابع للطالب أو الطالبة.
- ثم نضغط على إظهار النتيجة.
- وهكذا ستحصلين على النتيجة بكل سهولة.
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أعلنت الوزارة التعليمية في دولة الجزائر عن بداية موعد ظهور النتائج الخاصة بالمرحلة الإبتدائية في جميع المحافظات على مستوى الدولة، وذلك يوم الأربعاء 18 يوليو 2021، وهذا لأن جميع الطالب قد انتهوا من أداء الامتحانات للفصل الدراسي الثاني الخاص لطلاب المرحلة الإبتدائية، كما أعلنت الوزارة أن الطلاب يمكنهم الحصول على نتائجهم في المرحلة الإبتدائية من خلال الموقع الإلكتروني التابع لنتائج السانكيام 2021.نتائج السانكيام 2021
كما صرحت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن موعد بداية ظهور النتائج وذلك لأنها تمكنت من انتهاء رصد كافة الدرجات والنقاط الخاصة بالطلاب في جميع الصفوف الإبتدائية، كما أكدت وزارة التربية الوطنية أن الطلاب يمكنهم الحصول على النتيجة النهائية للمرحلة التي أدوا بها الامتحانات بكل سهولة وبذلك لجميع الطلاب في الصفوف الأولى من المرحلة الإبتدائية حتى الصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني، كما أكدت الوزارة أن النتيجة سيتم ظهورها يوم الجمعة الموافق 18 يوليو 2021.كيفية التسجيل الحصول على نتائج السانكيام 2021
صرحت مديريات التعليم في المحافظات المختلفة من دولة الجزائر عن إمكانية الحصول على نتيجة الطلاب لمراحل السانكيام لعام 2021 للطلاب و أولياء الأمور من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لنتائج السانكيام ، حيث يتم الدخول على الموقع الرسمي وتسجيل الدخول بالاسم ورقم الجلوس والرقم الوطني للطالب واستكمال باقي البيانات الطلابية وبيانات أولياء الأمور وبذلك يمكنك الحصول على النتيجة.رابط موقع فضاء للاستعلام عن نتائج السانكيام 2021
- قم بالدخول لرابط موقع فضاء أولياء التلاميذ.
- ندخل اسم المستخدم وكلمة السر.
- ننقر على كشف نقاط.
- ثم نقوم بإختيار الفصل الدراسي الثاني.
- نقوم بتعبئة البيانات ونضع رقم التسجيل التابع للطالب أو الطالبة.
- ثم نضغط على إظهار النتيجة.
- وهكذا ستحصلين على النتيجة بكل سهولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “كشف السانكيام” رابط الاستعلام عن نتائج السانكيام 2021 برقم التسجيل عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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