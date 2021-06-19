“كشف السانكيام” رابط الاستعلام عن نتائج السانكيام 2021 برقم التسجيل عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ

أعلنت الوزارة التعليمية في دولة الجزائر عن بداية موعد ظهور النتائج الخاصة بالمرحلة الإبتدائية في جميع المحافظات على مستوى الدولة، وذلك يوم الأربعاء 18 يوليو 2021، وهذا لأن جميع الطالب قد انتهوا من أداء الامتحانات للفصل الدراسي الثاني الخاص لطلاب المرحلة الإبتدائية، كما أعلنت الوزارة أن الطلاب يمكنهم الحصول على نتائجهم في المرحلة الإبتدائية من خلال الموقع الإلكتروني التابع لنتائج السانكيام 2021.

كما صرحت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن موعد بداية ظهور النتائج وذلك لأنها تمكنت من انتهاء رصد كافة الدرجات والنقاط الخاصة بالطلاب في جميع الصفوف الإبتدائية، كما أكدت وزارة التربية الوطنية أن الطلاب يمكنهم الحصول على النتيجة النهائية للمرحلة التي أدوا بها الامتحانات بكل سهولة وبذلك لجميع الطلاب في الصفوف الأولى من المرحلة الإبتدائية حتى الصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني، كما أكدت الوزارة أن النتيجة سيتم ظهورها يوم الجمعة الموافق 18 يوليو 2021.

صرحت مديريات التعليم في المحافظات المختلفة من دولة الجزائر عن إمكانية الحصول على نتيجة الطلاب لمراحل السانكيام لعام 2021 للطلاب و أولياء الأمور من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لنتائج السانكيام ، حيث يتم الدخول على الموقع الرسمي وتسجيل الدخول بالاسم ورقم الجلوس والرقم الوطني للطالب واستكمال باقي البيانات الطلابية وبيانات أولياء الأمور وبذلك يمكنك الحصول على النتيجة.

قم بالدخول لرابط موقع فضاء أولياء التلاميذ .

. ندخل اسم المستخدم وكلمة السر.

ننقر على كشف نقاط.

ثم نقوم بإختيار الفصل الدراسي الثاني.

نقوم بتعبئة البيانات ونضع رقم التسجيل التابع للطالب أو الطالبة.

ثم نضغط على إظهار النتيجة.

وهكذا ستحصلين على النتيجة بكل سهولة.

رابط موقع فضاء للاستعلام عن نتائج السانكيام 2021