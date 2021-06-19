استعلم دخول نتائج السانكيام بالجزائر 2021 نتائج التعليم الابتدائي cinq.onez.dz

نتائج السانكيام أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن قرب ظهور نتائج شهادة التعليم الابتدائي في كافة أنحاء الدولة، وصرحت أنه سيتم الإعلان عن النتائج عبر الموقع الرسمي للديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، وأعلنت الوزارة أنه خلال الساعات المقبلة سوف تكون النتيجة متاحة على الموقع، وسيتم الإعلان عن النتيجة إليكترونيًا، حتى لا يضطر الآباء أو الطلاب الذهاب إلى المدرسة حتى لا يكون هناك تجمعات أو تكدسات تساعد في نشر وباء مفيد ١٩ بينهم، كما أن الطلاب قاموا بأداء الامتحانات تحت إجراءات احترازية ووقائية مشددة حفاظًا من الوزارة وحرصًا منها على صحة الأطفال والمعلمين من تفشي الوباء المستجد بينهم، وقد قام الطلاب بأداء الامتحانات في يوم واحد فقط، منعًا لزيادة التجمعات.

نتائج الشهادة الخاصة بالتعليم الابتدائي

من الجدير بالذكر أن النتيجة سوف يتم الإعلان عنها خلال يوم ٢٠ يونيو ٢٠٢١ أى الموافق يوم الأحد المقبل، وينظر ظهور النتيجة أكثر من ٨٥٥ ألف تلميذ وتلميذة، وخصصت الوزارة موقع إليكتروني من خلاله يمكن الحصول على النتيجة من خلال إدخال رقم التسجيل الخاص بالطالب.

كيفية الحصول على نتائج السانكيام

الآن يمكن لجميع أولياء الأمور والطلاب المقيدين بمرحلة السانكيام داخل دولة الجزائر الحصول على النتيجة فور ظهورها من خلال الدخول على موقع الديوان الوطني، وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:

الدخول على الرابط الرسمي للديوان الوطني cinq.onez.dz.

سجل دخول على الموقع.

قم بكتابة اسم الطالب رباعيًا وادخل رقم التسجيل الخاص به.

اضغط على زر تسجيل الدخول.

ومنها اضغط على ايقونة اظهار النتيجة.

بعد ذلك ستكون نتيجة الطالب متاحة أمامك على الشاشة، وفي النهاية نود أن نطمئن الآباء والتلاميذ، حيث صرح أحد مسؤولي الوزارة أن النتيجة جاءت مطمئنة هذا العام وأن نسبة النجاح عالية جدًا مقارنة بالأعوام الماضية.

تحديث اليوم الثامن عشر من شهر جوان الجاري لعام 2021 حيث أن الطلبة والطالبات ما زالوا يتابعون عمليات البحث عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي نتائج السانكيام في دولة الجزائر الشقيقة حيث أن التربية والتعليم الوطنية الجزائرية حيث تعتمد النتيجة وتعلنها لجميع الولايات الجزائرية خلال الساعات القادمة، ونتمنى النجاح والتفوق للجميع ونتابع معكم وقت صدور النتيجة إعلانها.

في بداية اليوم السبت الموافق التاسع عشر من يونيو الجاري لعام 2021 أعلنت وزارة التربية الوطنية في جمهورية الجزائر الشقيقة أن نتائج الصف الخامس للتعليم الابتدائي السانكيام في الجزائر سوف تعلن اليوم فى الرابعة عصراً وتبدأ في الظهور توالياً في العديد من الولايات الجزائرية، فلا داعي للقلق والخوف من جانب أولياء الأمور والطلاب متمنيين التوفيق لجميع الطلبة والطالبات.