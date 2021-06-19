التحالف يدمر مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، أن دفاعاته الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية تجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي السعودية.

وقال تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الهجوم يأتي في إطار استمرار المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية. وأكد التحالف أنه يتخذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية لميليشيات الحوثي.

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