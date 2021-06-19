رابط نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 عبر فضاء أولياء التلاميذ والديوان الوطني للامتحانات

نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 من المقرر أن يعلن عنها الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عن نتائج السانكيام. في الساعات المقبلة وكذلك عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ، حيث ينتظر أكثر من ثمانو مئة وخمسون ألف تلميذ جزائري إعلان نتائج الفصل الثاني ، الجدير بالذكر أن وزارة التربية الوطنية أعلنت أن كافة أعمال التصحيح والمراجعة قد اكتملت وأن العمل لا يزال جارياً لاستكمال وضع العلامات وبعدها مباشرة سوف يتم الموافقة على نتائج شهادة التعليم الابتدائي لعام 2021 لجميع الولايات الجزائرية وتحميلها مباشرة على موقع الديوان الوطني للامتحانات و منصة فضاء اولياء التلاميذ.

نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021

جرت امتحانات شهادة التعليم الابتدائي هذا العام يوم 2 جوان 2021. وكان عدد الطلاب حوالي 850 ألف تلميذ موزعين على جميع المؤسسات التعليمية في الجزائر وكانت الامتحانات على النحو التالي:

الامتحان الخاص بمادة الرياضيات: مدة الامتحان 3 سعات من الساعة العاشرة صباحا حتى الواحدة مساءا.

احتبار مادة اللغة العربية : من الساعة الثامنة ونصف صباحا حتى العاشرة.

امتحان مادة الفرنسية: وكانت التوقيت من الواحدة مساءا حتى الثالثة .

نتيجة شهادة التعليم الابتدائي 2021 cinq.onez.dz

كما كان مقرر سابقا من وزارة التربية الوطنية الجزائرية حيث أعلنت أن نتائج السانكيام. والإفصاح عن كشف الفصل الثاني من نتائج السانكيام 2021 لجميع الولايات الجزائرية في وقت واحد. يكون من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات او رابط فضاء أولياء التلاميذ. ومن المقرر الإعلان عن 2021 في موعد أقصاه اليوم 19 يونيو2021 وللاستعلام عن نتائج السانكيام 2021 الفصل الدراسي الثاني. يمكن الولوج إلى موقع الديوان الوطني، وإدخال رقم تسجيل التلميذ ، مع ادخال رقمه السري ، وكتابة الرقم الظاهر على الشاشة ثم النقر على استظهر النتيجة.

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

صرحت وزارة التربية الوطنية في بان لها أمس على تحديد الموعد الرسمي لاستخراج نتيجة السانكيام 2021، وانه سوف يتم تفعيل رابط نتائج شهادة التعليم الابتدائي بداية من اليوم السبت بعد الرابعة مساءا سواءا عبر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات أو عن طريق رابط فضاء اولياء التلاميذ 2021 وتم الانتهاء من كافة الاجراءات بما فيها رصد الدرجات واكمال رفع كشوف نقاط الفصل الدراسي الثاني، ووف نوضح لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة شهادة السانكيام 2021.

فضاء اولياء التلاميذ 2021

الكثير من الأولياء والتلاميذ يوميا يبحثون عن كيفية التسجيل فضاء أولياء التلاميذ 2021، من اجل الاطلاع على نتائج السانكيام 2021 التي من المتوقع الإعلان عنها رسميًا خلال الساعات القليلة القادمة، وإليكم جميع خطوات التسجيل من خلال فضاء أولياء التلاميذ 2021:

الولوج إلى موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021

كتابة جميع بيانات الولي.

تدوين كافة بيانات بيانات التلميذ.

أنقر على الموافقة على سياسية استخدام المواقع.

بعدها سوف تختار عرض كشف نقاط نتائج الأبناء المتمدرسين.

واخيرا يمكنك الاطلاع على كشف نقاط الفصل الثاني ونتيجة السانكيام.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تفعيل مفضاء أولياء التلاميذ 2021 في الساعات القادمة. ويجب أن يتم التسجيل بسرعة قبل أن تنشر وزارة التربية الوطنية نتائج السانكيام2021. من اجل الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفر معلومات عن سلوك التلميذ ، واستخراج كشف نقاط الفصل الثاني ، وملاحظات الأساتذة وإشعارات الغياب والحضور وغيرها.

فضاء اولياء التلاميذ كشف نقاط الفصل الثاني 2021

اليوم السبت 19 جوان سوف تعتمد رسميا نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021 كشف نقاط الفصل الثاني ويمكنكم الاطلاع على نتائج السانكيام كما ذكرنا لكم سابقا سواءا عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ 2021 أو عبر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وتابع تحديثات المقالة من اجل الاطلاع على نتيجة شهادة التعليم الابتدائي والتعرف على كشف نقاط الفصل الثاني 2021.