هُنا تسجيل المسار الإلكتروني لحجاج الداخل للحج والعمرة وميعاد التسجيل

هُنا تسجيل المسار الإلكتروني لحجاج الداخل ، أصبح من السهل على الأشخاص المتقدمين بطلب الموافقة لأداء مناسك الحج التسجيل عبر المسار الالكتروني للحجاج، ولكن البعض منهم لا يعلم الطريقة الصحيحة للتسجيل والشروط المهمة التي وضعتها وزارة الحج والعمرة للقبول، ونحن سوف نقدم لكم كافة المعلومات التي تبحثون عنها المتعلقة بهذا الموضوع.

هُنا تسجيل المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

يوجد طريقة واحدة فقط للتسجيل في المسار الالكتروني التي أصدرته وزارة الحج والعمرة والتي يجب من خلاله اتباع عده خطوات منها:

في البداية يجب أن يتم الدخول للموقع الرسمي الخاص بوزارة الحج والعمرة.

بعدها يتم النقر على الأيقونة الحمراء التي توجد أعلى شمال الشاشة.

قم بعد ذلك باتباع كافة الخطوات التي سوف تطرح لك.

أو يمكن الدخول بشكل مباشر إلى المسار الالكتروني الخاص بحجز الحجاج الداخل.

ومن ثم عليك البدء في تسجيل كافة البيانات المطلوبة.

بعدها سوف يتم التسجيل مع دفع الرسوم الذي سوف ترسل لك عبر رسالة بالمسار الالكتروني عبر الجوال.

تقدم بوابة مسار الالكترونية الكثير من المزايا ومنها:

تساعد المتقدمين في ضبط الأسعار وعدم تعرضهم للمغالاة فالمسار الالكتروني يكون تحت الرقابة.

تجعل الحجاج يستطيعون اختيار مستوى الخدمة التي تناسب السعر الذي يقدمه.

تساعد الأشخاص المتقدمين بتسهيل الاجراءات.

تحمي الحجاج من الشركات الوهمية والمحتالين.

يوجد بعض من الخطوات التي يجب على الحجاج اتباعها للتسجيل والحجز وهي كما يلي: