رابط تسجيل فضاء الأستاذ ostad.education.gov.dz لنتائج الطلاب والترفيعات

رابط تسجيل فضاء الأستاذ عبر وزارة التربية الوطنية والتكوين والذين يكون من الهام أن يكون للمعلم في الجزائر الفضاء الخاص به والذي يتم الاعتماد عليه بشكل كبير، حيث يتيح للمعلم الاستفادة من حقوق المعلم وفق اللوائح التي تضمنها له في وزارة التربية والتكوين وأيضا يمكن من خلال هذا الفضاء تنزيل نتائج الطلاب بعد الانتهاء منها على موقع نتائج الوزارة واستخراج نتائج الطلاب أيضا.

وزارة التربية الوطنية والتكوين

وقد قامت الوزارة بالتطوير الكبير في وسائل التعليم في الدولة حيث تم اعتماد التعليم الإلكتروني الرقمي والتعامل الغير مباشر بين المؤسسة التعليمية والمعلمين وأيضا الطلاب واولياء الأمور، ويكون للوظائف الإدارية أيضا نصيبا من المنصات الرقمية ليستفيد العامل بالتعليم من التواصل الغير مباشر مع مسؤولي الوزارة، وقد تم الإعلان عن نتائج الصفوف التعليمية الأولى في التعليم الابتدائي، من الصف الأول الابتدائي وحتى الرابع الابتدائي، ويترقب الجميع الإعلان عن نتائج السانكيام والسيزيام، والذي يقوم المعلم بعد الانتهاء من اعمال الكنترول وحساب المعدلات التراكمية للطلاب بالدولة بتنزيل النتائج على الرابط الرسمي لوزارة التربية والتكوين على أن يتم الانتهاء من نزول كافة الدرجات على الموقع ويتم بعدها إتاحة الموقع للاستعلام عن النتائج بالرقم السري للطالب.

فضاء الأستاذ بوزارة التربية الوطنية والتكوين

يعتبر من الأشياء الأساسية في الوقت الحاضر للمعلمين وذلك لاستخدامه في الخدمات التالية:

الخدمة فضاء الأستاذ الاستخدامات الشاملة له يقوم المعلم من خلاله بالحصول على قضاء خاص به بكلمة سرية خاصة.

يتم من خلال الحساب الدخول على منصات التعليم الإلكتروني.

يقوم المعلم بوضع الاختبارات الإلكترونية والإعلان عن النتائج برفعها على الموقع الرسمي لوزارة التعليم.

يتم استخراج نقاط الطلاب أيضا بحساب الأستاذ.

يمكن للمعلم الاستعلام عن الترقيات والرواتب.

يقوم أيضا بتقديم طلبات التنقلات بين المدارس.

كما يمكن للمعلم الحصول على الرقم السري للطالب الذي لا يستطيع استخراج درجاته لسبب ما، حيث يقوم المعلم بالدخول على القضاء الخاص به واستخراج النتائج للطلاب.

يقوم المعلم بالدخول على رابط قضاء الأستاذ. يتم التسجيل بالبريد الإلكتروني الخاص. يقوم بإنشاء كلمة مرور يتم استخدامها فيما بعد عند الدخول. يتم اختيار ايقونة “أنا لست روبوت” يقوم بكتابة رمز التحقق. يبدا التسجيل. يقوم المعلم باستخدام كلمة السر عند الدخول على الفضاء في كل مرة.

كيفية تسجيل فضاء الأستاذ