عاجل رابط نتائج السانكيام 2021 وزارة التربية نتيجة الشهادة الابتدائية اليوم الديوان الوطني للامتحانات

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أصبح رابط نتائج السانكيام 2021 من الروابط الهامة في الجزائر، فمع اقتراب موعد إعلان وزارة التربية الوطنية الجزائرية، عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021، بدأ البحث في التزايد خلال الفترة الأخيرة لمعرفة الرابط الإلكتروني المحدد لعرض النتيجة، خاصةً قد تم إعلان كشف نقاط التلاميذ للصفوف الانتقالية، من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ، الذي سيكون جاهز هو الأخر لعرض النتيجة، وقد قام تلاميذ شهادة السانكيام في الجزائر بأداء الامتحانات، وسط إجراءات وقائية مشددة لمنع انتقال عدوي فيروس كورونا.موعد إعلان النتائج
أعلنت وزارة التربية الوطنية بالتعاون مع المركز الوطني للامتحانات والمسابقات، أن موعد إعلان نتائج شهادة إتمام التعليم الابتدائي، سيكون اليوم السبت الموافق 19 يونيو 2021، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الجزائر، وتم تحديد روابط استخراج النتيجة من خلال موقع الديوان وموقع فضاء أولياء التلاميذ.رابط استخراج نتائج السانكيام 2021
- الدخول على موقع الديوان الوطني “www.onec.dz“.
- أو الدخول المباشر على الموقع الإلكتروني “cinq.onec.dz“.
- كتابة رقم التسجيل.
- الضغط على استظهار النتيجة.
تعتبر نتائج شهادة التعليم الابتدائي، من أهم النتائج التي يمر بها الطالب في الجزائر، فهي مرحلة مهمة يكتسب منها خبرات ومعلومات يتم الاستفادة منها لباقي المراحل التعليمية، فهي حجز الأساس الذي يبني عليه الطالب مستقبله التعليمي، وخلال الفترة الماضية عاني الجميع من تبعات فيروس كورونا، وكان الطلبة والطالبات بمختلف المراحل ضمن الفئات المتأثرة بهذا الأمر، فكان لزاماً على وزارة التربية الوطنية توفير الوسائل اللازمة لاستمرار العملية التعليمية، دون الحاجة للحضور الكلي بالمدارس والاختلاط والتزاحم بين الطلاب، لذلك كان التفكير في نظام التعليم عن بُعد هو الطريق الأمن، للخروج بالعام الدراسي لبر الأمان دون أثار سلبية من الناحية العلمية أو تأثير على الصحة سواء لدي الطلاب أو القائمين على العملية التعليمية.الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
- من أهم المؤسسات المعنية بمتابعة العملية التعليمية بالجزائر، حيث يقوم الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
- بتنظيم الامتحانات ومتابعة سيرها مع توفير كافة الوسائل الداعمة لحسن سير الامتحانات بكافة المراحل.
- كما يقوم الموقع الإلكتروني الرسمي للديوان بإعلان نتائج الشهادات بمختلف المراحل.
الوسوم
أصبح رابط نتائج السانكيام 2021 من الروابط الهامة في الجزائر، فمع اقتراب موعد إعلان وزارة التربية الوطنية الجزائرية، عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي 2021، بدأ البحث في التزايد خلال الفترة الأخيرة لمعرفة الرابط الإلكتروني المحدد لعرض النتيجة، خاصةً قد تم إعلان كشف نقاط التلاميذ للصفوف الانتقالية، من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ، الذي سيكون جاهز هو الأخر لعرض النتيجة، وقد قام تلاميذ شهادة السانكيام في الجزائر بأداء الامتحانات، وسط إجراءات وقائية مشددة لمنع انتقال عدوي فيروس كورونا.موعد إعلان النتائج
أعلنت وزارة التربية الوطنية بالتعاون مع المركز الوطني للامتحانات والمسابقات، أن موعد إعلان نتائج شهادة إتمام التعليم الابتدائي، سيكون اليوم السبت الموافق 19 يونيو 2021، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الجزائر، وتم تحديد روابط استخراج النتيجة من خلال موقع الديوان وموقع فضاء أولياء التلاميذ.رابط استخراج نتائج السانكيام 2021
- الدخول على موقع الديوان الوطني “www.onec.dz“.
- أو الدخول المباشر على الموقع الإلكتروني “cinq.onec.dz“.
- كتابة رقم التسجيل.
- الضغط على استظهار النتيجة.
تعتبر نتائج شهادة التعليم الابتدائي، من أهم النتائج التي يمر بها الطالب في الجزائر، فهي مرحلة مهمة يكتسب منها خبرات ومعلومات يتم الاستفادة منها لباقي المراحل التعليمية، فهي حجز الأساس الذي يبني عليه الطالب مستقبله التعليمي، وخلال الفترة الماضية عاني الجميع من تبعات فيروس كورونا، وكان الطلبة والطالبات بمختلف المراحل ضمن الفئات المتأثرة بهذا الأمر، فكان لزاماً على وزارة التربية الوطنية توفير الوسائل اللازمة لاستمرار العملية التعليمية، دون الحاجة للحضور الكلي بالمدارس والاختلاط والتزاحم بين الطلاب، لذلك كان التفكير في نظام التعليم عن بُعد هو الطريق الأمن، للخروج بالعام الدراسي لبر الأمان دون أثار سلبية من الناحية العلمية أو تأثير على الصحة سواء لدي الطلاب أو القائمين على العملية التعليمية.الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات
- من أهم المؤسسات المعنية بمتابعة العملية التعليمية بالجزائر، حيث يقوم الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
- بتنظيم الامتحانات ومتابعة سيرها مع توفير كافة الوسائل الداعمة لحسن سير الامتحانات بكافة المراحل.
- كما يقوم الموقع الإلكتروني الرسمي للديوان بإعلان نتائج الشهادات بمختلف المراحل.
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