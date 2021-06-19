عاجل- إبراهيم رئيسى يفوز برئاسة إيران .. وهمتى يقر بالهزيمة فى الانتخابات

جدة - نرمين السيد - من جهته قال الرئيس الإيرانى إن الرئيس المنتخب معروف وسأبارك له بعد الإعلان عن النتائج رسميا.
ووفقا لروسيا اليوم، فإنه حتى الآن لا توجد إحصائيات رسمية، لكن وكالات الأنباء الإيرانية تتحدث عن تقدم كبير للمرشح إبراهيم رئيسي.
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