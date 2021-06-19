قتلى وجرحى جراء تحطم طائرة مدنية وسط روسيا

فيما أوضحت روسيا اليوم أن عددا من الأشخاص لقوا مصرعهم وأصيب آخرون جراء تحطم طائرة من طراز “إل-410” في مقاطعة كيميروفو في سيبيريا الروسية.

ونقلت وكالة “نوفوستي” الروسية اليوم السبت عن مصدر في أجهزة الطوارئ تأكيده أن الطائرة المنكوبة نفذت “هبوطا حادا” ما أسفر عن وفاة سبعة أشخاص على متنها وإصابة 13 آخرين، وأكدت وكالة “تاس” صحة هذه الحصيلة.

وبدورها، أعلنت السلطات المحلية أن الحادث المأساوي خلف أربعة قتلى و15 جريحا أربعة منهم في حالة حرجة.

وأكد مركز الطيران للبحث والإنقاذ في سيبيريا لـ”تاس” أن الطائرة المنكوبة كانت تقل رياضيي القفز المظلي.

وأشار إلى أن الحادث حصل بعد إقلاع الطائرة من مطار تاناي قرب الحدود الإدارية مع مقاطعة نوفوسيبيرسك.

وأكدت النيابة أن الطائرة المنكوبة اصطدمت بأشجار في غابة أثناء تنفيذها هبوطا اضطراريا، بعد أن أبلغ طاقمها مراقبي الحركة الجوية بتعطل أحد محركاتها، بحسب ما نقلته روسيا اليوم.