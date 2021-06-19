التأمينات شروط ضم مدد الخدمة بالسعودية بعد دمجها مؤسسة التقاعد 2021م

التأمينات شروط ضم مدد الخدمة ، تم الإعلان عنها اليوم السبت 19 من شهر يونيو لعام 20212م، الموافق 9 من شهر ذي القعدة للعام 1442هـ، من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي تتضمن 6 شروط ليتمكن المشترك من تقديم طلب ضم، لمدة الخدمة، والجدير بالعلم أنه بعد قرار دمج التأمينات والتقاعد بالسعودية، ذلك القرار الملكي السامي، الذي أعلنه مجلس الوزراء السعودي، بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وفخامة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطن السعودي، حيث تصبح الجهتين مؤسسة واحدة، تشمل كافة العاملين بالقطاع الحكومي والخاص، والتي من شأنها إزالة الفارق بين التقاعد العامة، والتأمينات الاجتماعية، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة لكلا الجهتين.التأمينات شروط ضم مدد الخدمة
إضافة إلى ما سبق ذكره، فقد صدر قرار وزاري منذ أيام مضت، بشمول نظام التأمينات الاجتماعية بالسعودية، كافة العاملين ماعدا التقاعد، والذي تم ضمهم بعد قرار ضم التأمينات والتقاعد بالسعودية، وقد أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية، عدة شروط هامة، لتمكين المشترك، من ضم مدد الاشتراك السابقة، التي تخضع لنظام التأمينات الاجتماعية، إلى مدد التقاعد المدني أو العسكري على حد سواء، ونلخص تلك الشروط في النقاط التالية:
- أولًا يتم تقديم طلب الضم، من قبل المشترك قبل انتهاء مدة خدمته بالنظام الأخير.
- كذلك يجب ألا يكون المشترك قد تسلم معاش أو مكافأة، عن تلك المدة المراد ضمها.
- كما يجب أن تكون المدة المطلوب ضمها من قبل المشترك، لا تقل عن سنة.
- كذلك يجب ألا يكون المعاش، بالنظام الأول قد تم استحقاقه بسبب العجز.
- أيضًا يجب ألا يزيد عمر المشترك عن 59 عام، عند تقديم طلب ضم مدة الاشتراك، باستثناء المشترك على رأس عمل خاضع نظام 1437هـ.
- كما يجب ألا تكون مدد الاشتراك، مكملة لاستحقاق معاش التقاعد، عند بلوغ الستين عام وفق النظام الأخير.
في الختام بالنسبة للمستندات المطلوب تقديمها، من قبل المشترك لضم مدة الخدمة إلى التأمينات الاجتماعية، نذكرها بالترتيب التالي:
- أولًا تقديم صورة من قرار التعيين، ومباشرة العمل.
- كذلك يجب تقديم تعريف من جهة عمل المشترك، أنه ما زال على رأس العمل، وقت تقديمه طلب الضم.
- في النهاية لابد من تقديم صورة الهوية الوطنية، لراغب تقديم الطلب.
الوسوم
التأمينات شروط ضم مدد الخدمة ، تم الإعلان عنها اليوم السبت 19 من شهر يونيو لعام 20212م، الموافق 9 من شهر ذي القعدة للعام 1442هـ، من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي تتضمن 6 شروط ليتمكن المشترك من تقديم طلب ضم، لمدة الخدمة، والجدير بالعلم أنه بعد قرار دمج التأمينات والتقاعد بالسعودية، ذلك القرار الملكي السامي، الذي أعلنه مجلس الوزراء السعودي، بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وفخامة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطن السعودي، حيث تصبح الجهتين مؤسسة واحدة، تشمل كافة العاملين بالقطاع الحكومي والخاص، والتي من شأنها إزالة الفارق بين التقاعد العامة، والتأمينات الاجتماعية، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة لكلا الجهتين.التأمينات شروط ضم مدد الخدمة
إضافة إلى ما سبق ذكره، فقد صدر قرار وزاري منذ أيام مضت، بشمول نظام التأمينات الاجتماعية بالسعودية، كافة العاملين ماعدا التقاعد، والذي تم ضمهم بعد قرار ضم التأمينات والتقاعد بالسعودية، وقد أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالمملكة العربية السعودية، عدة شروط هامة، لتمكين المشترك، من ضم مدد الاشتراك السابقة، التي تخضع لنظام التأمينات الاجتماعية، إلى مدد التقاعد المدني أو العسكري على حد سواء، ونلخص تلك الشروط في النقاط التالية:
- أولًا يتم تقديم طلب الضم، من قبل المشترك قبل انتهاء مدة خدمته بالنظام الأخير.
- كذلك يجب ألا يكون المشترك قد تسلم معاش أو مكافأة، عن تلك المدة المراد ضمها.
- كما يجب أن تكون المدة المطلوب ضمها من قبل المشترك، لا تقل عن سنة.
- كذلك يجب ألا يكون المعاش، بالنظام الأول قد تم استحقاقه بسبب العجز.
- أيضًا يجب ألا يزيد عمر المشترك عن 59 عام، عند تقديم طلب ضم مدة الاشتراك، باستثناء المشترك على رأس عمل خاضع نظام 1437هـ.
- كما يجب ألا تكون مدد الاشتراك، مكملة لاستحقاق معاش التقاعد، عند بلوغ الستين عام وفق النظام الأخير.
في الختام بالنسبة للمستندات المطلوب تقديمها، من قبل المشترك لضم مدة الخدمة إلى التأمينات الاجتماعية، نذكرها بالترتيب التالي:
- أولًا تقديم صورة من قرار التعيين، ومباشرة العمل.
- كذلك يجب تقديم تعريف من جهة عمل المشترك، أنه ما زال على رأس العمل، وقت تقديمه طلب الضم.
- في النهاية لابد من تقديم صورة الهوية الوطنية، لراغب تقديم الطلب.
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