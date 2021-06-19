الدفاع الجوى السعودى يسقط طائرة مفخخة أطلقها الحوثى باتجاه خميس مشيط

جدة - نرمين السيد - وفى بيان له، قال التحالف إن الدفاع الجوى السعودى دمر الطائرة المسيرة، مستهجنًا استمرار الميليشيا المدعومة من إيران فى محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، حسبما نقلت قناة "العربية".

وتأتى المحاولات الحوثية بعد يومين من اعتراض طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف أنه يتخذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية لميليشيات الحوثى، مشددًا على "إحباط كافة المحاولات العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية".