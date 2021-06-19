تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا .. البيت الأبيض يكشف الحقيقة

جدة - نرمين السيد - وقالت بساكى فى بيان لها يوم الجمعة، إن "فكرة تعليقنا للمساعدة الأمنية لأوكرانيا هراء"، مضيفة أن الولايات المتحدة قامت الأسبوع الماضى بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 150 مليون دولار، بما فى ذلك "مساعدات فتاكة".

وأضافت: "قمنا الآن بتقديم كامل الحجم الذى وافق عليه الكونغرس ضمن المبادرة لتقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا".